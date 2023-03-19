فرانسوا كازافييه أوليفو يكتب: فائض النمو.. تحقيق الوفرة يسهم في تمويل الخدمات الأساسية (1 من 2)

الأحد 19/مارس/2023 - 11:56 م

النمو الخالي من الكربون ممكن إذا احترمنا مسألة السرعة المهمة فى تحول الطاقة

تتميز المجتمعات الصناعية الحديثة بوفرة فى المنتجات المختلفة تمكن الغرب من الوصول إليها. النسيج يمثل مثالًا؛ ففى العصور الوسطى، كان القماش نادرًا جدًا. اليوم، فى الواقع، منذ نهاية القرن الثامن عشر، أصبح النسيج فى متناول العديد من الناس، بفضل الثورة الصناعية وهذه وفرة لا يمكن تصديقها على الإطلاق، وهى بحد ذاتها شيء جيد.

تتيح هذه الوفرة للجميع التمتع برفاهية اقتصادية قوية. كما أنه يجعل من الممكن تمويل عدد معين من الخدمات العامة، وخاصة الصحية. الوفرة تجعل من الممكن دفع رواتب الأشخاص بعد حياتهم المهنية، للحصول على تقاعد سلمى وتمثل الوفرة حقًا شيئًا إيجابيًا.

ويجب أن يُنظر إلى النمو على أنه وسيلة لتحقيق هذه الوفرة. النمو ليس غاية فى حد ذاته، ولكنه وسيلة لتحقيق هذه الوفرة. هذا يعني، كنتيجة طبيعية، أن تراجع النمو ليس حلًا لأننا، كما رأيت، محظوظون جدًا فى فرنسا للوصول إلى مستوى عالٍ من الوفرة، لكن هذا لم يشاركه الجميع بعد. يجب ألا ننسى أن هناك ستة مليارات إنسان فى العالم اليوم يريدون الوصول إلى هذه الوفرة ولديهم الحق فى ذلك. نحن "محكومون" بالنمو على المستوى العالمى للسماح للجميع بالوصول إلى مستوى المعيشة الذى نتمتع به فى الغرب. تقليص الحجم ليس حلًا حقيقيًا.

من ناحية أخرى، من الضرورى تنظيم الأزمات التى تسببها هذه الوفرة، لأنه ليس لأن مجتمعاتنا غزيرة ولا توجد أزمات، بل على العكس. على وجه الخصوص، فإن الأزمة البيئية هى أزمة الوفرة، أزمة استهلاك.

فى الماضى، كنا نخشى أن ينفد النفط والموارد وأننا لن نكون قادرين على إطعام الأرض كلها. فى الواقع، حدث العكس. لقد وصلت مجتمعاتنا أخيرًا إلى وفرة مفرطة، مما أدى إلى التلوث. بعض الأمثلة: وفرة الهيدروكربونات التى تساهم فى مشكلة الاحتباس الحرارى، فيما يتعلق بانبعاثات غازات الدفيئة. ينتج الثقب الموجود فى طبقة الأوزون عن وفرة من مركبات الكربون الكلورية الفلورية، والتى تسمى أيضًا الفريونات. ينتج المطر الحمضى أيضًا عن وفرة مركبات الكبريت. باختصار، جميع الأزمات البيئية هى أزمات ثقة مفرطة.

السؤال كله هو كيف يمكننا إزالة الكربون من استهلاكنا، وكيف يمكننا جعله أكثر اخضرارًا. ومع ذلك، هناك أخبار سارة، أكدها تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ: النمو الخالى من الكربون ممكن، إذا احترمنا مسألة السرعة، وهو أمر أساسى فى تحول الطاقة. بعبارة أخرى، النمو الأخضر ممكن بل وضروري.

يتكون هذا النمو الأخضر من ثلاثة مكونات رئيسية، أو ثلاثة قوالب. سوف يعتمد على القرارات التى ستأتى، لتحقيق أهداف الحياد، ثم السلبية الكربونية التى سنحصل عليها يومًا ما لأننا يجب أن نصبح سالبين للكربون. اللبنة الأولى تكنولوجية. إنها حقًا التكنولوجيا التى ستسمح لنا بالوصول إلى هذه الوفرة المنخفضة الكربون. الخبر السار هو أنه يتقدم بسرعة كبيرة. على مدى السنوات العشر الماضية، شهدنا تقسيمًا مذهلًا للغاية لتكلفة الألواح الكهروضوئية، بمقدار ١٠ أضعاف. وللتذكير، فإن سعر شراء كيلوواط / ساعة من الطاقة الشمسية هو ٥٦ سنتًا، واليوم نحن تنتج كيلوواط / ساعة من الطاقة الشمسية مقابل بضعة سنتات فقط.

تتبع البطاريات اتجاه انخفاض الأسعار، الذى شهد انخفاضًا سريعًا وكبيرًا فى ١٠ سنوات، مما يعنى أننا فى طريقنا إلى تحسينات سريعة جدًا وقوية للغاية. لا تزال هناك مشكلة ربحية التقنيات الخضراء التى لا تزال أغلى قليلًا من التقنيات الحالية، لكن الفجوة تتقلص بسرعة كبيرة.





اليوم، لدينا إمكانية الوصول إلى تقنيات أرخص بشكل متزايد تسمح لنا بإزالة الكربون من الاقتصاد. هذا التطور لا يعوقه حاليًا مشكلة الموارد، وهذا يعنى أنه من حيث الليثيوم، والكوبالت، والأتربة النادرة، والخامات، لدينا فى الواقع أكثر بكثير من الاحتياطيات المحددة. الاقتراح الحالى غنى جدًا بهذه المعادن النادرة. هناك عدة ملايين، بل عشرات، مئات الملايين من الاستهلاكات السنوية أمامنا. فى الوقت الحالى، لا يوجد حد أيضًا لإمكانية استخراج الخام. من الواضح أنه يجب إعادة معالجتها، واستخراجها باعتدال، وإعادة استخدامها قدر الإمكان، وإعادة تدويرها قدر الإمكان لأن التعدين ملوث. الهدف هو تقليل هذا التلوث. لكن، فى الوقت الحالى، لا توجد مشكلة ندرة المعادن.

اللبنة الثانية سلوكية. لدينا وعى قوى للغاية يتم إجراؤه، سواء فى الأسر التى لديها تغيرات قوية جدًا فى السلوك، مع الأشخاص الذين سيكون لديهم منطق الاعتدال فى استهلاكهم، حتى بهدف تقليل استهلاكهم. والنتيجة الطبيعية لهذه العمليات هى أن الشركات كانت على علم بذلك لمدة عامين أو ثلاثة أعوام. إنه عنصر ثابت للغاية.

أنا شريك فى شركة "تمويل ومبادرة" وهى شركة إدارة تعمل فى شركات لدعمهم فى التحول البيئي. تساعد هذه الشركة الشركات على جعل محورها البيئى، لجعل نموذج أعمالها أكثر صداقة للبيئة وعرضها أكثر تماشيًا مع متطلبات التحول البيئي. لدينا استجابة رائعة للغاية من قادة الأعمال. إنهم مستعدون جدًا لمشاركتهم فى هذا الموضوع، وهم أيضًا يقودون بشدة فى هذا الانتقال، إما عن طريق الاقتناع، بشكل عام، يكون ذلك كثيرًا عن طريق الاقتناع، ولكنه أيضًا كثيرًا من خلال الفطرة السليمة، لأن شركتهم تتفهم جيدًا أنها لن تفوز إلا غدًا إذا كانت تبنى ميزة تنافسية على التحول البيئي. إنه وعى قوى جدًا لمدة عامين أو ثلاثة. الشركات مستعدة حقًا للسير فى هذا الاتجاه، لأنها تعلم أيضًا أن هذا فى مصلحتها الخاصة.

هاتان النقطتان - التكنولوجيا والوعى – ضروريتان ولكنهما ليسا كافيتين، على أى حال، ليست بالسرعة التى يجب أن نسير بها، لأنه فى النهاية يجب أن نهدف إلى ٢٠٤٠ للوصول إلى مستوى كافٍ من تقليل الكربون. لتحقيق هذا الهدف، يتعين علينا حقًا الإسراع بسرعة كبيرة.

النقطة الثالثة هى التنظيم الجماعى وخاصة الضرائب. هناك قضية تسعير الكربون التى يجب وضعها، والتى يجب أن تكون القاعدة. بسعر يتزايد بالفعل اليوم، لدينا أسعار تتراوح بين ٤٠ و٥٠ يورو للطن. ومع ذلك، يجب أن ننتقل بسرعة نسبيًا إلى حوالى ١٠٠ يورو للطن، مع نظام ضريبى واسع للغاية، والذى يغطى جميع انبعاثات الكربون، بما فى ذلك تلك التى لم يتم تضمينها اليوم.

وهناك شيء أخر، بقدر ما يتعلق الأمر بالميثان، فإن هذا الغاز اليوم مؤثر للغاية على المدى القصير، مع قوة تسخين قوية للغاية على المدى القصير. لذلك، من الضرورى العمل بسرعة وبقوة كبيرة على الميثان، ولكن أيضًا على أكسيد النيتروز، وهو أيضًا غاز ضار جدًا على المدى القصير.

لذلك هناك منطق فرض الضرائب وضريبة الكربون. يجب أن تكون هذه الضريبة محايدة ماليًا، أى يجب إعادة توزيعها بالكامل. وكان خطأ ارتكبته الحكومات المتعاقبة لأنها ضريبة إضافية أضيفت إلى الضرائب الحالية. على العكس من ذلك، يجب أن تكون هذه الضريبة مجرد إشارة سعرية، يجب أن تعمل فقط على تعديل الأسعار النسبية للسلع، لجعل التلوث أكثر تكلفة وعدم التلوث أقل تكلفة. لكن يجب إعادة توزيع كل هذه الضريبة على من دفعوها، بشكل أو بآخر، إما تخفيض الضرائب على رأس المال، أو تخفيض الضرائب على العمل، أو المساعدة، ولكن يجب أن تكون محايدة ماليًا لكى تكون مقبولة سياسيًا.

هذا مهم للغاية لأنه عند ١٠٠ يورو للطن، يمكننا فرض ضريبة بيئية مقبولة على أى حال للرأى العام، طالما تمت إعادة توزيعها بالكامل. هذه هى اللبنات الثلاثة: التكنولوجيا، السلوك، والضرائب التى تعتبر ضرورية لتسريع عملية الانتقال. لدينا جميع المكونات، وعلينا أن نضعها فى الاعتبار، والتى لن تكون بالضرورة سهلة للغاية على الفور، لأنه ستكون هناك عقبات على الطريق. ليس هناك شك فى أن لدينا الوسائل لتسريع التحول البيئى بسرعة كبيرة قدر الإمكان لمحاولة تحقيق حياد الكربون فى أسرع وقت ممكن وبشكل مثالى فى عام ٢٠٤٠.

معلومات عن الكاتب:

فرانسوا كازافييه أوليفو.. المدير المساعد لمبادرة الأعمال والتمويل، مؤلف كتاب "أزمة الوفرة".. ينضم، هذا العدد، للحوار، ويطرح قضية بالغة الأهمية تتعلق بالوفرة فى الإنتاج الصناعى ودورها فى رفاهة البشر.