قائد الأسطول الأمريكي الخامس يعلن انطلاق أكبر مناورات بحرية عسكرية

السبت 04/مارس/2023 - 09:54 ص

أعلن قائد الأسطول الأمريكي الخامس براد كوبر، انطلاق أكبر مناورات عسكرية بحرية هذا العام بمشاركة 50 دولة.

وقال قائد الأسطول الأمريكي الخامس - في تصريحات خاصة لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم /السبت/ - إن هذه المناورات تهدف إلى وضع القوات البحرية في أفضل حالاتها، فضلا عن تعزيز الشركات.. مضيفا أن المناورات سيشارك فيها 7 آلاف شخص و35 سفينة، فضلا عن 30 طائرة بدون طيار ذات طبيعة مختلفة.

وأشار كوبر إلى أن المناورات الجارية حاليا ستشمل اختبارات طائرات أمريكية بدون طيار تقوم بإخلاء طبي من السفن إلى البر.. موضحا أن تلك المناورات ستشهد لأول مرة اختبارا لطائرة بدون طيار لها القدرة على التحليق لأكثر من 26 ساعة.

