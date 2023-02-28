رغم بلوغه سن المعاش.. إذاعة القرآن الكريم تعلن استمرار عمل الإعلامي شحاتة العرابي

الثلاثاء 28/فبراير/2023 - 01:22 ص

أعلنت إذاعة القرآن الكريم من القاهرة عودة الإذاعي شحاتة العرابي للعمل مرة أخرى بالإذاعة بعد بلوغه سن المعاش، استجابةً لطلبات المستمعين.

وكتبت صفحة إذاعة القرآن الكريم من القاهرة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «لقد استجاب رب العالمين لدعوات الملايين، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة لن تستغنى عن الإذاعى شحاتة العرابى»، وأرفقت المنشور بصورة لـ«عرابي».

وكشف الإذاعي شحاتة العرابي، كواليس آخر يوم عمل له في إذاعة القرآن الكريم؛ إذ كان يقدم البرنامج الشهير «قطوف من حدائق الإيمان»؛ والذي كان يلقي متابعة جماهيرية كبيرة.