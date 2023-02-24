باحث شئون دولية: حرب أوكرانيا كشفت رغبة الغرب في استنزاف روسيا

الجمعة 24/فبراير/2023 - 06:52 م

قال محمد حامد، مدير منتدى شرق المتوسط للدراسات السياسية والاسترايجية بالقاهرة وباحث في الشان الدولي إنه بعد مرور عام على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اتضح أن الغرب يريد استنزاف روسيا.

وأضاف حامد في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أن الغرب يهدف أيضًا إلى تقليل الاعتماد على الغاز الروسي، والاعتماد على دول أخرى على رأسها دول الخليج والولايات المتحدة وكندا.

وأوضح أنه بعد مرور عام على تلك العملية العسكرية، لم يستطع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الانتصار، ومن ناحية أخرى، لم تحقق كييف أي نقاط إيجابية في مواجهة بوتين وهزيمته.

وأكد أن أوكرانيا لم تستطع استعادة الأراضي التي سيطرت عليها روسيا، وهذا يؤثر سلبًا على المنطقة بأكملها خاصة من ناحية صادرات القمح والحبوب في العالم بأسره.