اليوم.. حفل غنائي جديد للمطربة نهى حافظ في قبة الغوري

الأحد 19/فبراير/2023 - 04:49 ص

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلا غنائيا جديدا للمطربة نهى حافظ بمصاحبة فرقتها الموسيقية، في الثامنة مساء اليوم الأحد 19 فبراير الجاري، بمركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، وذلك بمناسبة ذكرى الفنانة شادية، والفنانة ليلى مراد.

تقدم المطربة نهى حافظ، ولأول مرة بقبة الغوري، مجموعة من أشهر أعمال الفنانة شادية والفنانة ليلى مراد، التي بقيت شاهدًا على عظمة إرثهم الفنّي ورسّخت فى الأذهان حضورهم مع مرور الزمن.

يذكر أن نهى حافظ، صوليست بدار الأوبرا المصرية، تخرجت من كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، والمعهد العالي للموسيقى العربية، شاركت في العديد من حفلات دار الأوبرا المصرية، ومهرجان الموسيقى العربية.