«امرأة فى قلب البراكين».. خبيرة الزلازل آن فورنييه لـ«لو ديالوج»: الدراسات الأولية ضرورية لتخطيط إدارة أزمة تهدف إلى الحد من مخاطر الكوارث الزلزالية

الأحد 12/فبراير/2023 - 05:51 م

المخاطر مترابطة وتشمل 5 فئات رئيسية: اقتصادية وجيوسياسية واجتماعية وبيئية، وتكنولوجية.. تحليل المعرفة فى كل مجال يجعلنا أقل عرضة للخطر



باعتبارها خبيرة فى العلوم الإنسانية وعالمة براكين وأيضا عالمة فى شئون الجغرافيا، تلتزم آن فورنييه بدراسة آثار المخاطر الناتجة عن النظم البيئية البركانية، وساهمت فى استكشاف أكثر من 40 بركانًا نشطًا فى 5 قارات حيث شاركت فى العديد من البعثات العملية ثم أسست مؤسسة فولكانو أكتيف فونديشن Volcano Active Foundation حيث طورت مشاريع اجتماعية وعلمية فى المناطق البركانية. وتشغل حاليًا منصب المدير المشارك للبحوث فى التنوع البيولوجى الرأسى لمرصد كوسما بشأن المخاطر الصحية الجديدة المتعلقة بالمخاطر البيئية. وهى أيضًا أحد مؤسسى Inarisk France معهد إيناريسك فرنسا وهو معهد يعمل على توقع المخاطر والتحذير منها.

وفى كتابها الأخير «إمرأة فى قلب البراكين»، الذى نُشر فى 21 أكتوبر 2021، نبهت فورنييه إلى أهمية توقع الانفجارات البركانية من أجل التخفيف من المخاطر وذلك للحفاظ على السكان والبيئة وهو ما يعتبر تحديًا عالميًا حقيقيًا.. فإلى نص الحوار:

لوديالوج: تستمر الخسائر البشرية الرهيبة التى خلفتها الزلازل التى ضربت تركيا وسوريا فى الازدياد، والثلاثاء ٧ فبراير أعلنت منظمة الإغاثة التركية الرسمية عن مقتل ١٧١٣٤ شخصًا، فيما تم تسجيل ٣١٦٢ حالة وفاة فى سوريا فى المنطقة التى يسيطر عليها المعارضون. وتتواصل عمليات البحث عن جثث أو ناجين، فيما أعلن رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ فى ١٠ مقاطعات. لماذا الضرر كبير جدًا، حيث قتل أكثر من ٢٠ ألفًا إلى جانب حوالى ٦٠ ألف جريح فى كلا البلدين؟

آن فورنييه: من أجل فهم حجم الأضرار التى حدثت خلال زلزال ٦ فبراير ٢٠٢٣ فى المناطق التركية والسورية، من الضرورى التفريق بين ما يسمى بالخطر الزلزالى والمخاطر الزلزالية.

على الرغم من أن مخاطر الزلازل عالية جدًا، كما كان الحال مع زلزال لوريتو فى بيرو حيث تم تسجيل زلزال قوته ٨.٠ درجة من قبل هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية (USGS) فى ٢٦ مايو ٢٠١٩، كان الخطر الزلزالى منخفضًا لأنها منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة. وأسفر الزلزال عن مقتل شخصين وإصابة ٣١ آخرين، وقال مركز عمليات الطوارئ الوطنى فى بيرو إن أكثر من ٤٠٠ منزل تضرر وأصبح غير صالح للسكن. وتم الكشف عن الأضرار التى لحقت بالبنية التحتية العامة مثل المدارس والمبانى العامة والجسور، وترك ٢٠٥ عائلات بلا مأوى.

تتميز مخاطر الزلازل بالعديد من العوامل المتعلقة بالاستيطان البشرى فى الموقع. لا توجد طريقة واحدة لتقييم مخاطر الزلازل، ولكن هناك معايير ومقاييس. على سبيل المثال، سيؤخذ فى الاعتبار احتمال حدوث زلازل ذات شدة معينة. قد يكون المبنى قادرًا على تحمل زلزال واحد كبير، ولكن ليس خمسة زلازل صغيرة فى فترة زمنية قصيرة. عامل آخر هو قياس مدى ضعفنا أو تأثرنا. ونأخذ فى الاعتبار التصنيف والخصائص الهندسية للمبنى، وكذلك المواد التى يتكون منها.

أخيرًا، ندرس الضرر المحتمل. تم الوصول إلى هذه النتائج من خلال حساب مدى الضرر المادى وعدد الضحايا المحتملين فى حالة حدوث عطل هيكلى للمبنى أو البنية التحتية.

كل هذه المعلومات ستسمح لنا بمعرفة المخاطر الزلزالية للمنطقة، وكذلك العمل على الوقاية منه.

بدون كل هذه الدراسات الأولية، والتى هى جزء من سياسة إدارة تهدف إلى الحد من مخاطر الكوارث الزلزالية، من الصعب حماية السكان.

لوديالوج: الهزة الأولى التى حدثت فى منتصف الليل كانت قوية بشكل خاص. وصلت إلى ٧.٨ (على مقياس ريختر من حد أقصى ١٠). بعد ساعات قليلة فقط من الصدمة الأولية، وقعت توابع أخرى بلغت قوتها ٧.٥ فى منتصف نهار الاثنين ٦ فبراير ٢٠٢٣. لماذا هذه الشدة؟ هل تعتبر هذه ظاهرة «استثنائية"؟

آن فورنييه: عندما يتم تطبيق ضغوط على صخرة، فإنها تتصرف أكثر أو أقل مرونة. المرونة هى خاصية للمواد الصلبة وتعنى أنه بعد تشويه الجسم بالقوة، فإنه سيعود إلى شكله الأصلى عندما لا تكون القوة موجودة. إذا تم تطبيق الضغط لفترة طويلة، فسيكون التشوه دائمًا، أى أن المادة سوف «تتدفق» بشكل مطاطى. لذلك، يعتمد مفهوم الصلابة والمرونة أو السيولة على القوة والفترة التى يتم خلالها تطبيق القوة على المادة.

عندما تتشوه الصخور، فإنها تجمع طاقة إجهاد مرنة؛ وإذا كان الضغط المطبق منخفضًا نسبيًا، فإن الصخور تتصرف بشكل مرن، بينما إذا كان الضغط المطبق كبيرًا جدًا، فسوف ينتج عنه الكثير من التشوه وكسر الصخور؛ هذا الكسر المفاجئ يسبب الخلل.

تنتج هذه الحركة المفاجئة للكتل الصخرية الكبيرة موجات زلزالية تنتقل عبر سطح الأرض وعلى طوله، مما يتسبب فى حدوث زلزال. ستعتمد الحركة على نوع الخطأ، مما ينتج عنه تأثيرات مختلفة فى اتجاهات مختلفة.

يُطلق على هذا النموذج لدورة تراكم الإجهاد والفشل وإطلاق الإجهاد ردود الفعل المرنة وقد اقترحه إتش إف ريد، بناءً على ملاحظاته لتأثيرات زلزال سان فرانسيسكو عام ١٩٠٦.





هناك مناطق يكاد يكون فيها النشاط الزلزالى غير موجود أو غير معروف، مما يدل على أن الخطر الذى تشكله الزلازل مرتفع للغاية فى بعض المناطق ويكاد يكون معدومًا أو لا يكاد يذكر فى مناطق أخرى. من خلال دراسة توزيع الأشخاص الذين يعانون من زلازل مختلفة فى التاريخ، يمكن تقسيم سطح الأرض إلى ثلاث مناطق:

المناطق النشطة فى قشرة الأرض المعرضة بشدة للحركات الزلزالية الرئيسية؛ تتزامن مع مناطق التأثير أو الاحتكاك للألواح (كما هو الحال فى تركيا). مناطق نادرًا ما تحدث فيها الزلازل الضعيفة (منخفضة الكثافة). مناطق مستقرة جدًا من قشرة الأرض حيث تندر الزلازل. وهذه بشكل أساسى مناطق قديمة جدًا من القشرة القارية (الدروع).

فيما يتعلق بالهزات الارتدادية، لاحظ علماء الزلازل أيضًا أنه فور وقوع زلزال كبير، تحدث زلازل أصغر تسمى توابع الزلزال بالقرب من بؤرة الزلزال الرئيسى. نظرًا لأن هذه الهزات الارتدادية تحدث فى منطقة تمزق الصدمة الرئيسية، فمن المحتمل أن يكون ظهورها بسبب إعادة التكيف الميكانيكى للمنطقة المصابة والتى لا تعود إلى حالة توازنها مباشرة بعد الصدمة الرئيسية.

فى البداية، يكون التردد مرتفعًا، ولكنه يتناقص تدريجيًا بمرور الوقت، لذا فإن توابع الزلزال المتفاوتة القوة شائعة وطبيعية.

لوديالوج: وفقًا للخبراء، فإن المنازل المتضررة من الزلزال لم تكن قوية بما يكفى لتحمل الهزات الأرضية. وقال عالم البراكين البريطانى بيل ماكجواير من جامعة كوليدج لندن لوكالة فرانس برس: على الجانب التركى، انهار ٥٠٠٠ مبنى «مثل الفطائر». عدد البنى التحتية المدمرة غير معروف فى سوريا، لكنه قد يكون بنفس الضخامة. كيف تفسرون هذا النقص فى مقاومة البنية التحتية فى جنوب تركيا وخاصةً فى سوريا؟

آن فورنييه: يمكن أن يكون عدم مرونة البنية التحتية بسبب عدد من العوامل. الأكثر شيوعًا هو نقص المعرفة بالمخاطر فى المنطقة وقت البناء، مما لم يسمح باستخدام المواد المناسبة. وهناك عامل آخر كثيرًا ما نواجهه وهو سياسة إنكار المخاطر من جانب السلطات المختصة وعدم وجود تدابير وقائية. أخيرًا، يمكن أن يكون لهذا النقص فى مقاومة البناء أيضًا سبب اقتصادى بحت، بتكلفة أقل فى وقت البناء.

مصطلح «كارثة طبيعية» غير صحيح ومضلل، وكثيرًا ما تستخدمه معظم الهيئات السياسية لإبراء ذمتها من أى مسؤولية فى غياب الإجراءات الوقائية وتوقع المخاطر. إن استخدام مصطلح «كارثة طبيعية» ينطوى على مصير حتمى قدرى.

فى حين أن بعض المخاطر طبيعية ولا يمكن تجنبها، فإن الكوارث الناتجة دائمًا ما تكون ناجمة عن أفعال وقرارات بشرية. ينبع ضعفنا من الافتقار إلى الوقاية، أو التخطيط الحضرى غير المناسب، أو سوء التعليم بشأن السلوك المحفوف بالمخاطر.

دائمًا ما تكون الكوارث (التى يجب عدم الخلط بينها وبين الأخطار) ناتجة عن أفعال وقرارات بشرية. لذلك يجب أن نتدخل فى المرحلة الأولى من الخطر، ألا وهى الوقاية من خلال التثقيف ومعرفة نقاط ضعفنا.

لوديالوج: الوقت ينفد، خاصة بسبب الانخفاض المفاجئ فى درجات الحرارة، مما يعرض الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض لخطر انخفاض درجة حرارة الجسم. هبط ٧٣ من رجال الإطفاء وأفراد الأمن المدنى الذين أرسلتهم فرنسا فى تركيا فى نهاية الصباح، ويجب عليهم الذهاب إلى مدينة هاتاى المتضررة جدًا من الهزات القوية وقريبة من الحدود السورية. ما هى العوائق التى ستواجهها فرق الإنقاذ فى الموقع وما هو مجالها؟

آن فورنييه: استراتيجيات التأهب يجب أن تأخذ فى الاعتبار مبادئ معينة وتوقع المشاكل المختلفة على الأرض.. سيتعين على فرق الإنقاذ الاستمرار فى حماية حياة وسلامة المجتمعات المحلية فى منطقة النفوذ، واستعادة عمل البنى التحتية مثل المياه وعمل خدمات الاسعافات والاستضافة وتنظيم إدارة الجثث. هذه الإدارة حساسة للغاية، لأنها تنطوى على عدد معين من المشاكل، مثل صعوبة التعرف على الجثث فى بعض الأحيان أو تخزينها وغياب الدفن الفردى. هذه الإدارة الصعبة تزيد من وطأة ما بعد الصدمة للأسر، التى لا تستطيع تكريم أفرادها المتوفين. فى كثير من الأحيان، تكون إمكانية تتبع الأسرة للأطفال الذين يتم العثور عليهم أو إنقاذهم أو فقدهم شبه معدومة. هذا يطرح مشكلة حقيقية ويؤدى إلى زيادة فى قنوات التبنى غير القانونى.

فى أعقاب الكارثة، غالبًا ما تكون الصدمة النفسية مشكلة يتم التقليل من شأنها. ومع ذلك، فإنه يؤثر على المجتمع المتضرر بأكمله على المدى القصير والطويل.

إدارة ما بعد الصدمة قوية للغاية ويصعب تقييمها فى أعقاب الكارثة مباشرة.. بالطبع، من وجهة نظر لوجستية، نظرًا لأن معظم الأنابيب قد دمرت، يجب مراعاة مخاطر انفجار الغاز أو المشاكل الكهربائية.

تحتاج فرق الإنقاذ الدولية إلى التنسيق مع بعضها البعض، ومن الأفضل عادةً أن يكون لديك منظمة محلية يمكنها تخطيط العمليات وتقييم المخاطر الجغرافية بعد الزلزال.

بعد وقوع الكارثة، تتيح عملية إعادة الإعمار الفرصة لتعزيز القدرة على الصمود، أى إعادة بناء البنية التحتية المتضررة واستعادة الخدمات، وما إلى ذلك، دون استعادة ظروف الضعف التى أدت إلى وقوع الكارثة، أى «إعادة البناء بشكل أفضل».

لوديالوج: كيف يمكننا توقع مثل هذه المخاطر الزلزالية ومنعها اليوم؟ ما هى أمثلة الوقاية؟

آن فورنييه: تم تصنيف العديد من مناطق العالم على أنها مناطق زلزالية وتخضع لدراسات متعمقة من أجل التخفيف من المخاطر. اليوم، من المستحيل التنبؤ باليوم والوقت الدقيقين للزلزال التالى، ولكن يمكننا إنشاء مؤشرات احتمالية باستخدام مبدأ الحدوث.

يتم تنسيق خرائط المخاطر والمخاطر الاحتمالية مثل نماذج المخاطر الجديدة والنموذج الأوروبى للأخطار الزلزالية والنموذج الأوروبى للمخاطر الزلزالية فى جميع أنحاء أوروبا. وهى تستند إلى كتالوج الزلازل التى تم إنشاؤها لأوروبا بأسرها والتى تضم قائمة بجميع الزلازل المعروفة منذ عام ١٠٠٠.

تتضمن أمثلة التدابير الوقائية رموز التخطيط الأساسية فى مناطق الخطر، مثل:وضع خرائط مخاطر لتخطيط استخدام الأراضى بشكل صحيح وتجنب التعرض فى المناطق عالية الخطورة وأيضا تنفيذ تدابير الحماية المدنية لإعلام وتنبيه وإخلاء السكان إذا لزم الأمر وبناء مبانٍ مقاومة للزلازل وترك فجوات كبيرة بين المبانى لتجنب الازدحام وتصادم المبانى أثناء الزلزال والقيام ببناء مبانٍ ذات أساسات يمكنها امتصاص الاهتزازات الأرضية والسماح للمبنى بالتأثير وأيضا العمل على المستوى التعليمى لتقليل صدمة ما بعد الكارثة ولكن أيضًا للسماح للمجتمع بالحصول على السلوكيات الأكثر تفاعلًا وتكيفًا فى الساعات الأولى بعد التأثير.

لوديالوج: ما هى وسائل الحد من المخاطر المرتبطة بالزلازل؟

آن فورنييه: فى رأيى، من المهم العمل على تخفيف المخاطر بشكل عام. ويمكن أن تحدث المخاطر الجيولوجية فى نفس الوقت الذى تحدث فيه المخاطر الاقتصادية أو الجيوسياسية، وفى هذه الحالة، تكون قدرتنا على الصمود والتكيف ضعيفة. يتضمن تخفيف المخاطر خطوات مختلفة. الأول هو الوقاية من خلال الوعى بالمخاطر. للقيام بذلك، نقوم بنمذجة الخطر x فى منطقة ما ونقوم بتركيب خريطة الضعف. بهذه الطريقة، لدينا نظرة عامة على التأثير الذى يمكن أن تحدثه مخاطر مثل تسونامى أو زلزال أو ثورات بركانية، وما إلى ذلك. بناءً على هذه الملاحظة، يتم تنظيم خطة وقائية تدمج المسؤولية المدنية وتتضمن خطة الانتعاش الاقتصادى. فى المرحلة الثانية، وهى المرحلة النشطة أثناء الخطر، يتم وضع إدارة وتنسيق فرق الإنقاذ وخطط الوقاية. إذا تم تطوير المرحلة الأولى بشكل جيد، فإن هذه المرحلة من الإدارة الفعالة تكون مثالية. من المناسب هنا التأكيد على أهمية الاتصال الوقائى ودور الشبكات الاجتماعية.

أخيرًا، المرحلة الأخيرة هى مرحلة تحليلية وتجعل من الممكن تحسين خطة الوقاية، وخطة إدارة الحطام، لتحسين خطة الانتعاش الاقتصادى، وما إلى ذلك.

هناك العديد من المخاطر المترابطة مجمعة فى ٥ فئات رئيسية: اقتصادية، وجيوسياسية، واجتماعية، وبيئية، ومخاطر تكنولوجية. تحليل المعرفة والتعاون فى كل مجال من هذه المجالات سيجعلنا أقل عرضة للخطر.

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