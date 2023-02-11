الجيش الصومالى يحبط هجومًا إرهابيًا مزدوجًا على قاعدة عسكرية

السبت 11/فبراير/2023 - 08:47 م

أعلن الجيش الصومالي أمس السبت، إحباط هجوم إرهابي مزدوج استهدف قاعدة عسكرية في مدينة أفمدو بمحافظة جوبا السفلى جنوبي البلاد.

وذكر مسئول عسكري صومالي، أن مسلحي حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، شنوا هجومًا على قاعدة للجيش مستخدمين سيارتين مفخختين.

وأوضح قائد الكتيبة الثالثة والأربعين، العقيد علي محمد في تصريح لوسائل إعلام حكومية، بأن السيارتين المفخختين حملتا ١٠ انتحاريين والهدف كان اقتحام القاعدة العسكرية تمهيدا لاشتباك تلك العناصر مع الجنود، لكن القوات الحكومية أطلقت النار قبل وصول السيارتين لهدفهما، ما أدى إلى مقتل جميع الإرهابيين وإحباط الهجوم، كما أعلن إصابة ثلاثة عسكريين صوماليين إثر إحباط الهجوم المزدوج.

وعلى الفور، تبنت حركة "الشباب" الإرهابية، الهجوم على قاعدة عسكرية للجيش الصومالي والقوات المحلية، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول الضحايا.

وكانت القوات الصومالية، تستعد قبل الهجوم، لشن عملية عسكرية ضد المناطق الخاضعة لسيطرة حركة الشباب بولاية جوبلاند.

كما أن هجوم "الشباب" الفاشل أمس، يأتي غداة توجيه الجيش الصومالي ضربة موجعة للإرهابيين، أمس الأول الجمعة، في محافظة مدغ وسط البلاد، حيث قتل ١١٧ مسلحا واستعاد بلدة جديدة.

