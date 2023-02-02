يطفئ شمعة| برنامج يحول هاتف آيفون إلى مروحة (فيديو)

الخميس 02/فبراير/2023 - 07:00 ص

جهاز آيفون مزود بالعديد من التطبيقات والتي تُتيح للمستخدم وظائف كثيرة يمكنها تتبع لياقتك وإدارة أموالك ومساعدتك على التواصل مع العالم الخارجي، إلا أن تطبيق Blower له وظيفة قد تبدو غريبة بالنسبة للكثيرين وهي تحويل الهاتف إلى مروحة.

ومن خلال السطور التالية نستعرض معلومات عن تطبيق Blower، وفق ما أورد موقع سلاش غير الإلكتروني:



ما هو تطبيق Blower

يدّعي مطورو التطبيق أنه يوفر طريقة لاستخدام جهاز آيفون لإطفاء الشموع. يقوم بذلك دون إجراء أي تغييرات فعلية على الهاتف. ويتميز التطبيق بحجمه الصغير الذي لا يتجاوز 87.6 ميغابايت.



وعلى الرغم من أن التطبيق ليس مجانيًا إلا أن سعره منخفض نسبيًا ولا يتجاوز 1.99 دولارًا. يحتوي التطبيق على رسم متحرك لمروحة صغيرة تدور بلمسة أصبع ويمكن تشغيلها عبر الضغط على زر "التشغيل" الموجود في التطبيق.

وفقًا للمقياس الموجود في التطبيق، تصل سرعة المروحة إلى 40.000 دورة في الدقيقة، وهذا كافٍ لإطفاء شمعة صغيرة بحجم الشموع التي توضع على كعكة عيد الميلاد.

كيف يعمل تطبيق Blower

يعمل التطبيق عبر إنشاء موجات صوتية من مكبر الصوت الخاص بجهاز آيفون. تتحرك هذه الموجات للأمام والخلف لتسحب الهواء وتدفعه للخارج. كمية الهواء التي يتم دفعها للخارج تختلف قليلًا عما يسحبه الهاتف، وهذه هي الطريقة التي يتم بها إطفاء الشمعة.

عندما نستخدم فمنا أو أداة لنفخ الهواء، وهو عبارة عن مجموعة من جزيئات الغاز المتباعدة، يميل هذا الهواء إلى التحرك في اتجاه واحد، يسمى هذا الهواء "الهواء المتماسك" وهو أقوى بكثير من "الهواء غير المتماسك" الذي يأتي من عدة اتجاهات.

الهواء الذي يخرج من مكبر صوت آيفون يكون متماسكًا، لذا يمكنه الوصول إلى الشمعة وإبعاد اللهب عن الفتيل، مما يؤدي إلى إطفاء الشمعة.