اليوم.. وزيرة الهجرة تدشن مبادرة مراكب النجاة بالشرقية

الإثنين 30/يناير/2023 - 06:35 ص

تستقبل محافظة الشرقية اليوم الإثنين، السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، وشئون المصريين بالخارج، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".

ومن المقرر أن تقوم وزيرة الدولة للهجرة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتدشين المبادرة الرئاسية (مراكب النجاة ) للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وذلك بقصر ثقافة الزقازيق.

يشار إلى أن المجلس القومي للمرأة ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج ينفذ حملة توعوية متعددة الأنشطة بـ6 محافظات هي (الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، الشرقية، المنوفية)، وتستهدف الأمهات والطلبة والشباب، بهدف التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

وفي السياق ذاته، صرحت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بأن مبادرة "مراكب النجاة" استطاعت خلال الفترة الماضية تحقيق مردود كبير على الأرض والعديد من النتائج الإيجابية، من خلال تنفيذ حملات التوعية وبرامج تدريب وتأهيل الشباب، ومنها 27 دورة تدريبية، استفاد منها 1615 من السيدات المعيلات والشباب والطلاب، وكذلك 160 دورة توعية لطلاب التعليم الفني وخريجي الجامعات، كما تم التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في 3 محافظات وتقديم الدعم بقيمة بلغت نحو 175 مليون جنيه، لدعم الشباب من رواد الأعمال، بجانب تنفيذ 4 قوافل طبية كبرى في 4 محافظات بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير، للكشف على 2761 من أهالينا.