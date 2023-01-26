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الخميس 26 يناير 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

التشيكيون في القارة الأمريكية يبدؤون التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية التشيكية
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بدأ التشيكيون المتواجدون في القارة الأمريكية الإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية اليوم الخميس، لاختيار خليفة الرئيس ميلوش زيمان.

وذكر راديو "براج الدولي" أن صناديق الاقتراع مفتوحة خلال الفترة بين الساعة الـ 2 إلى 9 مساءً (بالتوقيت المحلي للبلاد) في السفارت والقنصليات العامة التشيكية في أمريكا الشمالية والجنوبية، على أن تطبق نفس الساعات غدًا.

وتبدأ عملية الإدلاء بالأصوات في القارة الأمريكية في دول الأرجنتين والبرازيل وتشيلي، بينما ستكون مدينة لوس أنجلوس هي آخر المدن التي تستقبل الناخبين التشيكيين.

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