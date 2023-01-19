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الخميس 19 يناير 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بالفيديو.. سعد الصغير يعود لبرلنتى عامر ويرد على اتهامها بالزنا

سعد الصغير
سعد الصغير
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نشرت الراقصة برلنتى عامر، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، فيديو لسعد الصغير وهو يعلن عودته له وتبرأتها من اتهامه لها بالزنا وتبرأت والدتها من واقعة السرقة.

وقال الصغير فى الفيديو، “أرسلت لى النيابة بأن المكالمات والرسائل كانت بينها وبين شقيقها مصطفى، وعندما واجهتها لماذا فعلت ذلك قالت لأنك كنت على علاقه بإحدى فتيات الليل”. 
وتابع أن والدة برلنتى بريئة وهى لم تستغرق فى السيارة ثلاث دقائق وهو ما يستحيل معها السرقة، وأكمل " حتى لو خدت تاخد اللى هى عايزاه حقها وحق بنتها" .
وكشف سعد أن الزواج ببرلنتى عرفيا ولكنه موثق بالشهر العقارى، وأن لها كافة الحقوق.. 
واختتم سعد أنه بكامل قواه العقلية ولا يقع تحت تأثير أى مواد مخدرة، وعلق مازحا " أصل هما مكتفنى ".

يذكر أن سعد وبرلنتى كانا قد أعلنا الانفصال  ، بل ووصل الأمر بينهما  إلى ساحات المحاكم فى اتهامات للأخيره بالزنا ووالدتها بالسرقة، فيما كانت برلنتى تتهم سعد بمحاولات قتلها وأنه غير طبيعي.

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