أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023

الثلاثاء 17/يناير/2023 - 09:26 ص

استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023، وذلك على مستوى البنوك العاملة بالسوق المصرية.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء فى بنوك (مصرف أبوظبي الإسلامي، والاستثمار العربي) نحو 29.61 جنيه للشراء و 29.65 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء فى بنك المصرف العربي الدولي نحو 29.50 جنيه للشراء و 29.60 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه فى بنك الكويت الوطني نحو 29.60 جنيه للشراء و 29.70 جنيه للبيع.

ووصلت أسعار الدولار مقابل الجنيه، اليوم الثلاثاء، فى بنوك (قناة السويس، والإمارات دبي الوطني، وبلوم، وأبوظبي التجاري، والمصرف المتحد، وHSBC، والإسكندرية، والأهلي المتحد، والمشرق، وميد بنك، وكريدى أجريكول، وقطر الوطني، فيصل الإسلامي، والمصري لتنمية الصادرات) نحو 29.55 جنيه للشراء و29.65 جنيه للبيع.

كما سجلت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء فى بنوك (مصر ، والأهلي، والتنمية الصناعية) 29.50 جنيه للشراء و 29.55 جنيه للبيع .