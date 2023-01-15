اليوم.. «التعليم» تتيح تسجيل الترشيح لرؤساء ومراقبي لجان الثانوية العامة

الأحد 15/يناير/2023 - 07:22 ص

تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طباعة «نموذج ۱ سرى»، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، بداية من اليوم الأحد الموافق ۲۰۲۳/۱/۱٥ وحتى يوم السبت ۲۰۲۳/۲/۱۱، أمام المعلمين المرشحين للعمل كرؤساء ومراقبي لجان امتحانات الثانوية العامة.

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا، لجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بشأن العمل كرؤساء ومراقبين أوائل للجان السير وطبع استمارات الترشيح.

وجاء نص الخطاب الصادر كالآتى: «في إطار تعبئة كافة الجهود التي تسهم في تحسين جودة أعمال الامتحانات واستعدادات إدارة الامتحانات لأعمال امتحانات الثانوية العامة عام ۲۰۲۳/۲۰۲۲، يرجى بالتنبيه على مديري شئون العاملين بالمديرية والإدارات التعليمية التابعة للمديرية، بأنه سوف يتم غلق الموقع الإلكتروني الخاص بتحديث البيانات الخاصة بالمرشحين للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل للجان السير وطبع استمارات الترشيح لكل منهم حسب وظيفته للاشتراك في أعمال امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي ۲۰۲۳/۲۰۲۲».

وأضاف الخطاب: «كما سيتم إتاحة الموقع الإلكتروني الخاص بالمديريات والإدارات الطباعة (نموذج ۱ سرى) مجمع لجميع المرشحين من يوم الأحد الموافق ۲۰۲۳/۱/۱٥ وحتى يوم السبت ۲۰۲۳/۲/۱۱، على أن يتم طباعة (نموذج ۱ سرى) واعتماده من مدير الإدارة».