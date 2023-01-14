«مصر أكتوبر».. استقالات جماعية بعد إقالة محمد بدران

السبت 14/يناير/2023 - 01:57 م

شهد حزب مصر أكتوبر، الذي ترأسه الدكتورة جيهان مديح، خلال الساعات الماضية حملة استقالات جماعية، بعد قرارات الإقالة التي أصدرتها وعلى رأسها إقالة الدكتور محمد بدران، الذي كان يشغل منصب النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام، وتعيين زوجها اللواء محمود خميس بدلًا عنه، وكذلك إقالة المهندس وليد عبد الوهاب قوطة أمين التنظيم، وتعيين محمد جمال حنفي بدلًا عنه، وإقالة عماد رشاد وأحمد كرم من منصب الأمين العام المساعد.

فيما شهدت أمانات المحافظات استقالات جماعية اعتراضًا على إقالة بدران، حيث أعلن أحمد سليمان أمين التنظيم المساعد على مستوى الجمهورية استقالته من الحزب، تلاه جمال حمزاوي أمين تنظيم محافظة الشرقية، الذي أعلن استقالة جماعية لأمانة المحافظة، ومحمد حمدان أمين مساعد الحزب بالقليوبية.

كما أعلن اللواء دكتور مصطفى جمعة، أمين محافظة أسوان استقالته بدون إبداء أسباب، فيما أعلنت عدة أمانات بمحافظة الشرقية استقالتها احتجاجًا على قرارات الإقالة المفاجئة التي صدرت، فضلًا عن إعلان فاتن خربوش أمين محافظة القليوبية استقالة كامل تشكيل الأمانة.

وحسب تصريحات صحفية لرئيس الحزب جيهان مديح، أن الحزب عقد اجتماع لأعضاء المكتب السياسي، وأجريت انتخابات بين ثلاث أفراد علي مقعد الأمين العام والنائب الأول للحزب بين ثلاث أفراد وتم اختيار اللواء محمود خميس، كما قدمت الشكر إلى بدران مؤكدًة أنه قدم العديد من المجهودات السياسية للحزب.

وشغل اللواء محمود فوزي خميس، الأمين العام الجديد للحزب عدة مناصب منها نائبًا لرئيس مجلس إدارة النساجون الشرقيون، وعضوًا بمجلس النواب لفترات مختلفة عن دائرة بلبيس محافظة الشرقية.