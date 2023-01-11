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الأربعاء 11 يناير 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

اليوم.. "فارس الأغنية الشاعر مرسي جميل عزيز" ندوة على المسرح الصغير بالأوبرا

مرسي جميل عزيز
مرسي جميل عزيز
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تنظم اليوم الأربعاء دار الأوبرا المصرية  تحت قيادة د. مجدى صابر رئيس الأوبرا ندوة بعنوان فارس الأغنية مرسي جميل عزيز التى تقام ضمن فعاليات النشاط الفكرى والثقافى لدار الأوبرا وتستضيف نجله مجدي مرسي جميل عزيز، والشاعر علي عمران وتديرها نهاد الحديني تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي ويتخللها فقرات غنائية للمطرب وعازف العود أشرف على وذلك فى السابعة مساء على المسرح الصغير.

ويتناول اللقاء مشوار الراحل الكبير مرسى جميل عزيز والمحطات  المضيئة فى رحلته الفنية وأهم أعماله التى تعاون خلالها مع كبار المطربين والملحنين.
 

الشاعر مرسى جميل عزيز المسرح الصغير بالاوبرا