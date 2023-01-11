اليوم.. "فارس الأغنية الشاعر مرسي جميل عزيز" ندوة على المسرح الصغير بالأوبرا

الأربعاء 11/يناير/2023 - 04:55 ص

تنظم اليوم الأربعاء دار الأوبرا المصرية تحت قيادة د. مجدى صابر رئيس الأوبرا ندوة بعنوان فارس الأغنية مرسي جميل عزيز التى تقام ضمن فعاليات النشاط الفكرى والثقافى لدار الأوبرا وتستضيف نجله مجدي مرسي جميل عزيز، والشاعر علي عمران وتديرها نهاد الحديني تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي ويتخللها فقرات غنائية للمطرب وعازف العود أشرف على وذلك فى السابعة مساء على المسرح الصغير.



ويتناول اللقاء مشوار الراحل الكبير مرسى جميل عزيز والمحطات المضيئة فى رحلته الفنية وأهم أعماله التى تعاون خلالها مع كبار المطربين والملحنين.

