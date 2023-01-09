أسعار الدولار اليوم الاثنين 9 يناير 2023

الإثنين 09/يناير/2023 - 10:13 ص

استقرت أسعار الدولار في بداية تعاملات اليوم، الاثنين 9 يناير 2023، في غالبية البنوك عند أعلى سعر للدولار بقيمة 27.25 جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي وسط ترقب لارتفاعات جديدة.

وسجل أعلى سعر للدولار في بنك الاستثمار العربي عند مستوى 27.21 جنيهًا للشراء، 27.25 جنيهًا للبيع.

كما سجل أقل سعر للدولار بداية تعاملات اليوم الإثنين في بنك التنمية الصناعية عند مستوى 26.90 جنيهًا للشراء، 27.00 جنيهًا للبيع.

أسعار الدولار اليوم الأثنين 9 يناير 2023

أسعار الدولار في البنك المركزي المصري:

27.01 جنيه للشراء، 27.11 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري:

26.95 جنيه للشراء، 27.00 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك مصر:

26.95 جنيه للشراء، 27.00 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الإسكندرية:

27.15 جنيه للشراء، 27.25 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي:

27.00 جنيه للشراء، 27.10 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

27.20 جنيه للشراء، 27.25 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

27.15 جنيه للشراء، 27.25 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك QNB الأهلي:

27.00 جنيه للشراء، 27.10 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الكويت الوطني:

27.15 جنيه للشراء. 27.25 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:

27.20 جنيه للشراء، 27.25 جنيه للبيع.