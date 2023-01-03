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الثلاثاء 03 يناير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

البنك المركزى: ارتفاع احتياطي النقدي الأجنبي لـ 34 مليار دولار بنهاية 2022

البنك المركزى المصرى
البنك المركزى المصرى
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أعلن البنك المركزي المصري عبر موقعه الألكترونى، مساء اليوم الثلاثاء، أن صافي الاحتياطيات الدولية وصل إلى 34 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2022.

 

مقارنة بنحو33.5 مليار دولار خلال شهر نوفمبر بزيادة قدرها 500 مليون دولار.

 

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.

 

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها قررت، الموافق على رفع سعري عائد الإيداع الإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25٪، 17.25٪ و16.75٪، على الترتيب.

 

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75٪.

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