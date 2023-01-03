اليوم.. عقد مزاد علني لبيع 12 قطعة أرض بمنطقة الصناعات الصغيرة في مدينة الشروق

الثلاثاء 03/يناير/2023 - 10:21 ص

يعقد جهاز تنمية مدينة الشروق، جلسة للبيع بالمزاد العلنى لعدد 12 قطعة أرض بمنطقة الصناعات الصغيرة خلف الورش العسكرية وذلك للبيع بالمزاد العلني.

وأكد جهاز مدينة الشروق، أن الطرح بنشاط صناعي الورش الصناعية يتم للبيع بالمزاد العلني، خلال جلسة تعقد اليوم الثلاثاء الموافق 3 من يناير 2023، وتتوافر كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالطرح الجديد، بـ جهاز المدينة نظير مبلغ وقدره 299 جنيها.

وأشار جهاز مدينة الشروق، إلى أن يتم سداد مبلغ 100 ألف جنيها نظير تأمين دخول جلسة المزاد، وحال رسو المزاد على المتقدم يتم استكمال 25 % من قيمة المبلغ، والباقي يسدد على نظامين الأول نظام السداد الفوري، والثاني، نظام التقسيط على 3 سنوات عبر أقساط ربع سنوية».