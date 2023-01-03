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الثلاثاء 03 يناير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

اليوم.. عقد مزاد علني لبيع 12 قطعة أرض بمنطقة الصناعات الصغيرة في مدينة الشروق

مزاد
مزاد
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يعقد جهاز تنمية مدينة الشروق، جلسة للبيع بالمزاد العلنى لعدد 12 قطعة أرض بمنطقة الصناعات الصغيرة خلف الورش العسكرية وذلك للبيع بالمزاد العلني.

وأكد جهاز مدينة الشروق، أن الطرح بنشاط صناعي الورش الصناعية يتم  للبيع بالمزاد العلني، خلال جلسة تعقد  اليوم الثلاثاء الموافق 3 من يناير 2023، وتتوافر كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالطرح الجديد، بـ جهاز المدينة نظير مبلغ وقدره 299 جنيها.
وأشار جهاز مدينة الشروق، إلى أن يتم سداد مبلغ 100 ألف جنيها نظير تأمين دخول جلسة المزاد، وحال رسو المزاد على المتقدم يتم استكمال 25 % من قيمة المبلغ، والباقي يسدد على نظامين الأول نظام السداد الفوري، والثاني، نظام التقسيط على 3 سنوات عبر أقساط ربع سنوية».

جهاز تنمية مدينة الشروق مزاد علني