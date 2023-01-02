تعرف على أسعار الحديد والأسمنت في نهاية تعاملات اليوم

شهدت أسعار الحديد انخفاض وأنه خلال الـ 48 ساعة الأخيرة هبط بقيمة 3000 جنيه، وأصبح الآن بـ 27 ألف جنيه ومن المتوقع أن الأيام القادمة سيشهد انخفاضات جديدة.
بالنسبة لأسعار الحديد اليوم جاءت كالتالي:
- سعر طن حديد عز 23450 جنيها للطن - تسليم أرض المصنع ويصل للمستهلك إلى 27 ألف جنيه
- سعر طن حديد السويس 23350 جنيها للطن - تسليم أرض المصنع
- سعر طن حديد الجيوشي 20300 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع
- سعر طن حديد المصريين 23350 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع
- سعر طن حديد المراكبي 23200 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع
- سعر طن حديد العشري 23300 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع
- سعر طن حديد بشاي 23300 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع
- سعر طن حديد الجارحي 23205 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع بزيادة 1700 جنيه للطن
وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم جاءت كالتالي:
- أسمنت المسلح 1885 جنيها مقارنة بـ 1490 جنيها للطن نهاية أكتوبر الماضي.
- أسمنت النصر 1840 جنيها للطن.
- أسمنت المعلم 1840 جنيها للطن.
- اسمنت وادى النيل 1830 جنيها للطن.
- أسمنت المخصوص 1860 جنيها للطن.
- أسمنت سيناء 1840 جنيها للطن .
- أسمنت حلوان 1870 جنيها للطن.
- أسمنت السويدى 1920 جنيها للطن.
- أسمنت العسكري بني سويف 1830 جنيها للطن.