تعرف على أسعار الحديد والأسمنت في نهاية تعاملات اليوم

الإثنين 02/يناير/2023 - 04:47 م

شهدت أسعار الحديد انخفاض وأنه خلال الـ 48 ساعة الأخيرة هبط بقيمة 3000 جنيه، وأصبح الآن بـ 27 ألف جنيه ومن المتوقع أن الأيام القادمة سيشهد انخفاضات جديدة.

بالنسبة لأسعار الحديد اليوم جاءت كالتالي:

سعر طن حديد عز 23450 جنيها للطن - تسليم أرض المصنع ويصل للمستهلك إلى 27 ألف جنيه

سعر طن حديد السويس 23350 جنيها للطن - تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد الجيوشي 20300 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المصريين 23350 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المراكبي 23200 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد العشري 23300 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد بشاي 23300 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد الجارحي 23205 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع بزيادة 1700 جنيه للطن

وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم جاءت كالتالي: