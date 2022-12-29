بعد عودة مستندات التحصيل.. سعر الدولار في آخر تعاملات البنوك عام 2022

الخميس 29/ديسمبر/2022 - 05:00 م

استقر سعر الدولار بشكل ملحوظ مساء اليوم الخميس 29 ديسمبر أخر تعاملات البنوك في عام 2022 ، حيث سجل 24.76 جنيها في الوقت الذي قرر فيه البنك المركزي المصري إلغاء العمل بالإعتمادات المستندية وعودة مستندات التحصيل .

وسجل الدولار أعلى سعر له في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 24.74 جنيهًا للشراء، و24.77 جنيهًا للبيع.

كما سجل أقل أسعار للدولار مساء تعاملات الخميس في بنوك الأهلي المصري - بنك مصر عند مستوى 24.66 جنيهًا للشراء، و24.71 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار مساء اليوم الخميس

أسعار الدولار في البنك المركزي المصري:

24.71 جنيه للشراء، 24.79 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري:

24.66 جنيه للشراء، 24.71 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك مصر:

24.66 جنيه للشراء، 24.71 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الإسكندرية:

24.72 جنيه للشراء، 24.77 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي:

24.68 جنيه للشراء، 24.75 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

24.74 جنيه للشراء، 24.77 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

24.72 جنيه للشراء، 24.77 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك QNB الأهلي:

24.70 جنيه للشراء، 24.77 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الكويت الوطني:

24.71 جنيه للشراء. 24.77 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:

24.70 جنيه للشراء، 24.75 جنيه للبيع.