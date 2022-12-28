أسعار الذهب مساء اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022

الأربعاء 28/ديسمبر/2022 - 06:20 م

استقرت أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022 في سوق الصاغة بعد أن شهدت تراجع في التعاملات الصباحية بقيمة 40 جنيها.



وسجلت الأوقية تراجعًا طفيفًا بالبورصة العالمية، وبنسبة بلغت 1.7%، إذ تسيطر حالة من الهدوء على الأسواق العالمية قبيل عطلة أعياد الميلاد.

سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 1570 جنيهًا.



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 1794 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 1346 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1099 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب نحو 12560 جنيهًا.



وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 40 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، وبالمقارنة مع ختام تعاملات أمس، حيث سجل عيار 21 مستوى 1570 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 32 دولارًا، لتسجل مستوى 1800 دولار.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 1794 جنيهًا، وعيار 18 سجل 1346 جنيهًا، وعيار 14 سجل 1099 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل مستوى 12560 جنيهًا

وأشار المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إلى أن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 60 جنيهًا، خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 1550 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 1610 جنيهات، بينما ارتفعت الأوقية بقيمة 23 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 1809 دولارات، واختتمت عند مستوى 1832 دولارًا.

الأسواق المحلية تترقب انتعاشًا في المبيعات مع احتفالات أعياد الميلاد

وأوضح إمبابي، أن الأسواق المحلية تترقب انتعاشًا في المبيعات مع احتفالات أعياد الميلاد، على الرغم من ارتفاع الأسعار لمستويات كبيرة وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، إلا أن طرح الشركات مشغولات ذهبية بأوزان منخفضة، قد يحفز حركة المبيعات بالأسواق، سواء للمقبلين على الزواج او الراغبين في تقديم الهدايا، بينما يشهد الطلب على السبائك والجنيهات بغرض الاستثمار حالة من التباطؤ مع تخوفات من حالة الارتباك التي يشهدها السوق، بعد ارتفاع أسعار الذهب لمستويات بلغت 1960 جنيهًا، ثم تراجعها مرة أخرى للمستويات الحالية.