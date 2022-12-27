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الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

نواب ونائبات قادمات: حلمنا بتحقيق الاكتفاء الذاتى يقترب يوما بعد يوم

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسى
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أشادت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى مصنعى إنتاج الغاز ومحطة توليد الطاقة الثلاثية، مؤكدة أن حلمنا بتحقيق الاكتفاء الذاتى وترشيد الاستيراد يقترب يوما بعد يوم فى ظل تلك الرؤية التصنيعية الضخمة والمبشرة التى جعلها الرئيس السيسى علامة لفترة ولايته الثانية فى حكم البلاد وعنوانا للجمهورية الجديدة.

وأضافت في بيان اليوم أن رسائل الرئيس فى مثل هذه المؤتمرات تبعث حيوية فى حياتنا السياسية وتمنح طمأنة للمواطنين وتؤكد لهم أن الرئيس متابع لكل دقائق أمورهم والتفاصيل.


وأشار إلى أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل الافتتاح عكست حرص الرئيس علي توضيح الأمور التى شغلت الرأى العام أمام الشعب المصري وخاصة قضايا الغلاء ورفع الأسعار وقانون الأحوال الشخصية وصندوق دعم الأسرة ومشروع قانون صندوق قناة السويس والذى أعلن الرئيس بأنه لن يمس سيادة مصر علي المجرى الملاحي بقناة السويس، مشيرًا إلى أن الصناديق الخاصة السابق إنشاؤها فى الماضى كانت ذات سمعة غير طيبة وطالبنا والرأى العام بإعادتها إلى وزارة المالية.

الرئيس عبدالفتاح السيسي إنتاج الغاز محطة توليد الطاقة الثلاثية