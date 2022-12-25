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الأحد 25 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

التنوع البيولوجي يكشف دور مهرجان مراقبة وتصوير الطيور المهاجرة في دعم السياحة

مهرجان مراقبة وتصوير
مهرجان مراقبة وتصوير الطيور المهاجرة
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كشف الدكتور أيمن حمادة، رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي، دور مهرجان مراقبة وتصوير الطيور المهاجرة في دعم السياحة بمحافظة بورسعيد.

وقال "حمادة" خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، إن وزارة البيئة والتي تمثل الحكومة المصرية، تولي اهتماما كبيرا للغاية بالطيور المهاجرة والطيور المقيمة أيضا.

 

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي، أن الطيور هي مجموعة الكائنات الوحيدة التي يحميها القانون كلها تقريبا، مشيرا إلى أنه في حال مر بمصر 500 نوع من الطيور، فكلها محمية بموجب القانون، ومحظور صيدها باستثناء 21 نوعا فقط.

 

وتابع: أن قضية سياحة مشاهدة الطيور لم تكن تحظى باهتمام كبير داخل مصر طوال الفترات الماضية، مستطردا أن خلال السنتين أو الثلاثة الأخيرة، تغير الوضع وأصبح هناك اهتماما واضحا بالتعاون مع وزارة السياحة، وهو ما يدعمه مهرجان تصوير ومراقبة الطيور المهاجرة.

الطيور المهاجرة دعم السياحة