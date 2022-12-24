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السبت 24 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

أدب نجيب محفوظ في ثقافة الإسماعيلية

أدب نجيب محفوظ في
أدب نجيب محفوظ في ثقافة الإسماعيلية
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نظمت إدارة الشئون الثقافية بفرع ثقافة الإسماعيلية ندوة بعنوان "أدب نجيب محفوظ" عن المراحل الإبداعية عند نجيب محفوظ التاريخي والواقعي والرمزي وأهم الأعمال التي كتبها محفوظ فى هذه المراحل.

وتحدث الأديب عبد الحميد البسيوني عن مدلول التواريخ في روايات محفوظ والذي كان ينتج عملا كل عام تقريبا، وتحدثت وأشارت الدكتورة صفية فرجاني إلى الجانب النفسي والفلسفي لدى محفوظ من خلال الأعمال الأخيرة، ومنها أحلام فترة النقاهة، وتمت المداخلات من الحضور حول ما تم عرضه خلال الندوة التي استمرت ما يقرب من ٣ ساعات متواصلة.

أدار اللقاء الشاعر جمال حراجي الذي بدأ اللقاء بالحديث عن محفوظ ودوره الثقافي كأحد أهم كتاب الرواية في العالم العربي والحاصل على العديد من الجوائز أهمها نوبل عام ١٩٨٨ وقلادة النيل في نفس العام، وتعرض لحادث اغتيال عام ٩٤ بسبب الفهم الخاطئ لرواية أولاد حارتنا.

إبداع أدب نجيب محفوظ الأديب التاريخ الإسماعيلية
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