الإسماعيلي يعود للتدريبات اليوم استعدادًا لديربي القناة أمام المصري

الخميس 22/ديسمبر/2022 - 04:30 ص

يعود فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي، للتدريبات، اليوم الخميس، استعدادًا لديربي القناة، أمام المصري البورسعيدي، في المباراة المقرر لها، مساء الأحد القادم، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري العام.

ومنح الجهاز الفنى للدراويش بقيادة أيمن الجمل، لاعبيه راحة سلبية أمس الأربعاء بعد الفوز على إنبي بهدفين مقابل هدف فى ثامن جولات مسابقة الدوري المحلي.

ويستعد الإسماعيلي فى الفترة المقبلة لمواجهة المصري البورسعيدي على ملعب برج العرب بالإسكندرية عصر الأحد المقبل فى إطار الأسبوع التاسع من عمر المسابقة المحلية.

وتمكن الإسماعيلي أخيرا من إنهاء سلسلة اللا انتصار بالفوز على إنبي بهدفين مقابل هدف في لقاء الجولة الثامنة، ليرفع رصيده عند النقطة السادسة في المركز الرابع عشر.

على الجهة الأخرى تعادل المصري البورسعيدي، بهدفين أمام المقاولون العرب، ليرفع رصيده إلى النقطة الثامنة في المركز العاشر.