قبل قرار "المركزى".. أسعار الذهب مساء اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022

الأربعاء 21/ديسمبر/2022 - 05:49 م

استقرت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات مساء اليوم الأربعاء، بعد أن سجلت صعود بنحو 10 جنيهات فى السوق المحلى مع ترقب السوق المحلى لقرار البنك المركزى غدا بشأن سعر الفائدة.

سعر الذهب اليوم الأربعاء فى السوق المحلى

وسجل سعر تداول الأوقية بالبورصة العالمية تراجع طفيف ، بعد تعافى الدولار واستعادته بعض من قوته

سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1740 جنيهًا، بينما سجلت الأوقية مستوى 1815 دولارًا.



سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 1989 جنيهًا، سجل عيار 18 نحو 1492 جنيهًا، وعيار 14 نحو 1160 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب مستوى 13920 جنيهًا.

وأشار،سعيد إمبابي، متحدث لأحد المنصات لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إلى أن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 70 جنيهًا خلال تعاملات أمس، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 1660 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 1730 جنيهًا، وافتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 1805 دولارات، وأغلقت التعاملات عند مستوى 1820 دولارًا.



وتوقع، إمبابي، ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترات المقبلة، بفعل الضغوط التي تواجه العملة المحلية، ما يعزز من مكاسب الذهب باعتباره، أفضل الأوعية الادخارية، وأقوى أدوات التحوط والحفاظ على قيمة الأموال خلال الفترة الحالية.



تابع، أن الأسواق تترقب غدًا اجتماع لجنة السياسة النقدية لتحديد مصير أسعار الفائدة، والذي سيكون له تداعيات كبيرة على الأسواق.