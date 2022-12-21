اليوم.. التشيك تتسلم من ألمانيا أول دبابة ليوبارد 2 القتالية

الأربعاء 21/ديسمبر/2022 - 06:00 ص

تسلم التشيك اليوم الأربعاء أول دبابة من دبابات ليوبارد 2 القتالية من ألمانيا، حسبما أعلنت وزارة الدفاع التشيكية يوم الإثنين.

بذلك تتسلم التشيك العضو في حلف شمال الأطلسي "ناتو" في إطار عملية تبادل دائري بديلًا حديثًا لدبابات تي 72 سوفيتية الصنع كانت براغ قدمتها إلى أوكرانيا.

وستُسلم الدبابة ليوبارد 2 إلى القوات التشيكية في منطقة براسلافيتس القريبة من مدينة أولوموتس شرقي التشيك، ومن المنتظر توريد 13 دبابة أخرى من هذا الطراز، بالإضافة إلى دبابة طراز "بوفل" لإصلاح وسحب المركبات المعطوبة خلال النصف الأول من العام المقبل.