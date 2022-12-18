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الأحد 18 ديسمبر 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

"جونز هوبكنز": إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ 653 مليون حالة

كورونا حول العالم
كورونا حول العالم
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ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الأحد، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حول العالم ارتفعت إلى 653 مليونا و8 آلاف و258 إصابة.

وأفادت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و665 ألفا و401 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 99.8 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 35.8 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و87 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ691 ألفا و810 وفيات، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 530 ألفا و672 وفاة.

جونز هوبكنز كورونا كوفيد 19
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