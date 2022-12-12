تفاصيل ضبط بلوجر أزياء وزوجها لقيامهما بالنصب على المواطنين

الإثنين 12/ديسمبر/2022 - 01:02 ص

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط بلوجر أزياء وزوجها لقيامهما بالنصب على المواطنين.

فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تبلغ من عدد 16 مواطنا باتهام ( "بلوجر أزياء" – وزوجها "له معلومات جنائية" – وشقيقته وزوجها ).. لقيامهما بالنصب والاحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بإمتلاكهم مجموعة شركات تعمل فى عدة مجالات "السيارات، العقارات، تداول الأوراق المالية" بزعم استثمارها لهم مقابل أرباح مالية.. وقيام "البلوجر" المشار إليها بالترويج عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" لأنشطة تلك الشركات بأوساط متابعيها .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 منهم بنطاق محافظة الجيزة.. وبمواجهتهم اعترفوا بتلقى أموال من المجنى عليهم بلغت أكثر من مليون جنيه بحجة استثمارها لهم مقابل أرباح إلا أنهم لم يقوموا بذلك أو رد أصل المبلغ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.