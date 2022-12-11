المعهد المصرفي المصرى ينظم زيارة إلى تنزانيا

الأحد 11/ديسمبر/2022 - 11:07 ص

توجه الدكتور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري EBI، إلى مدينة موانزا بتانزانيا للمشاركة بالتحدث في السيمينار الذي نظمته الأكاديمية يومي 22 و23 نوفمبر 2022، بدعوة من رئيس أكاديمية التدريب التابعة للبنك المركزي التانزاني، وذلك في إطار الإحتفال بتخريج الدفعة الأولى من خريجي دبلومة “Ordinary Diploma in Banking Practice and Supervision” “دبلومة أولية في العمليات المصرفية والإشراف”.

وخلال السيمينار، قام الدكتور نصير بعمل عرض تقديمي عن ورقة بحثية بعنوان “المهارات المستقبلية في القطاع المصرفي المصري” التي تسلط الضوء على مستقبل الجدارات والمهارات والاتجاهات والقوى التي تعيد تشكيل الصناعة المصرفية وأثرها على مستقبل الكفاءات ومتطلبات سوق العمل. كما شارك كذلك في حفل التخرج الذي أقامته الأكاديمية يوم الجمعة الموافق 25 نوفمبر 2022، وقام بتسليم جائزة تقدير لأفضل خريج من خريجي الدبلومة.

وعلى هامش السيمينار والحفل، قام “نصير” بعقد العديد من الاجتماعات واللقاءات مع كل من محافظ البنك المركزي ونائبيه وعدد من المسئولين بالبنوك التنزانية واتحاد البنوك التنزانية.

وتناولت تلك الاجتماعات التعرف عن الاحتياجات التدريبية للقطاع المصرفي التنزاني ومناقشة أوجه التعاون المستقبلية بين الجانبين المصري والتنزاني لتلبية تلك الاحتياجات.

وفي هذا السياق، صرح الدكتور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري EBI: “المشاركة في هذا السيمينار كانت فرصة جيدة للتواصل مع عدد من صناع القرار بالقطاع المصرفي التنزاني، وتُعد هذه هي المرة الثانية التي ينظم فيها المعهد زيارة لدولة تنزانيا حيث سبق أن توجه وفد من المعهد المصرفي المصري لدار السلام خلال شهر مارس الماضي، وتأتي تلك الزيارات في إطار إستراتيجية المعهد المصرفي التي تستهدف تعزيز العلاقات مع دول القارة السمراء والعمل على تطوير وبناء قدرات رأس المال البشري في القطاع المالي والمصرفي الإفريقي من خلال التوسع في مد خدمات المعهد للدول الافريقية”.

وأكد “نصير” على استمرار المعهد في تنفيذ البرامج التدريبية للقطاع المالي والمصرفي الإفريقي، سواء من خلال مشاركة المصرفيين الأفارقة بالحضور في البرامج التدريبية بمقرات المعهد أو من خلال برامج التعلم الالكتروني أو من خلال إيفاد محاضري المعهد لتنفيذ البرامج التدريبية بالدول الافريقية.