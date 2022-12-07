بعد تراجع كبير.. تعرف على أسعار الذهب مساء اليوم الأربعاء 7 ديسمبر 2022

الأربعاء 07/ديسمبر/2022 - 10:37 م

استقرت أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الأربعاء 7 ديسمبر 2022، بعد أن شهدت تراجع كبير بقيمة 80 جنيها في التعاملات الصباحية؛ حيث فقد عيار 21 نحو 80 جنيهًا للجرام.

أسعار الذهب اليوم



هبط سعر الذهب عيار 24، الأكثر انتشارًا في الدول العربية، ليحقق نحو 1954 جنبهًا للجرام.

تراجع سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر ومدن الصعيد، ليسجل مستوى 1710 جنيهًا للجرام.

انخفض سعر الذهب عيار 18، الأكثر انتشارًا في مدن الوجه البحري، ليبلغ نحو 1466 جنيهًا للجرام.

وصل سعر الذهب عيار 14، الفئة الاقتصادية، إلى مستوى 1146 جنيهًا للجرام.

سجل سعر الجنيه الذهب مستوى 13680 جنيهًا للجرام، وذلك دون إضافة مصنعية أو دمغة.

وطالبت عدة شركات ومحلات ذهب بضرورة تدخل الدولة والأجهزة الرقابية لضبط حركة التسعير داخل السوق، أو على الأقل معالجة العوامل التي أدت إلى انفصال السعر المحلي عن السعر العالمي، والحفاظ على استقرار المعروض داخل الأسواق، ومنع الاحتكار وغلق منافذ التهريب لبيع الذهب بالأسواق الخارجية، لتوفير الدولار في ظل وقف الاستيراد؛ وذلك بعد أن شهد المعدن الأصفر ارتفاعات كبيرة خلال الأيام الماضية وتضاربًا في التسعير.