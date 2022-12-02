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الجمعة 02 ديسمبر 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

"البوابة نيوز" تعزي الزميل أحمد لاشين في وفاة عمته

البوابة نيوز
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تقدمت أسرة جريدة وموقع "البوابة نيوز"، بخالص التعزية وصادق المواساة، للزميل أحمد لاشين، في وفاة المغفور لها بإذن الله عمته الحاجة سعاد محمود إبراهيم لاشين، زوجة المرحوم الحاج إبراهيم عيد.
ودعت أسرة "البوابة نيوز" الله عز وجل، أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

البوابة نيوز احمد لاشين الحاجة سعاد محمود إبراهيم لاشين
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