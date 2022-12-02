"البوابة نيوز" تعزي الزميل أحمد لاشين في وفاة عمته

الجمعة 02/ديسمبر/2022 - 07:13 م

تقدمت أسرة جريدة وموقع "البوابة نيوز"، بخالص التعزية وصادق المواساة، للزميل أحمد لاشين، في وفاة المغفور لها بإذن الله عمته الحاجة سعاد محمود إبراهيم لاشين، زوجة المرحوم الحاج إبراهيم عيد.

ودعت أسرة "البوابة نيوز" الله عز وجل، أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.