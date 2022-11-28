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الإثنين 28 نوفمبر 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

كأس العالم 2022.. جو سونج يحرز الهدف الأول لكوريا في شباك غانا

جو سونج
جو سونج
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تمكن منتخب كوريا الجنوبية من احراز الهدف الاول، في شباك نظيره منتخب غانا لتقليص الفارق لتكون النتجية هدفين لهدف لصالح المنتخب الغيني، وذلك في المباراة  التي تقام على استاد المدينة التعليمية القطري، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة، ببطولة كأس العالم 2022 في قطر.
احرز الهدف اللاعب جو سونج خلال الدقيقة ٦١ من عمر المباراة.
ويخوض منتخب غانا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: لاورينس أتي-زيجي.

الدفاع: دانيل أمارتي، طارق لامبتي، جون منساه

الوسط: محمد ساليسو، توماس بارتي، محمد قدوس، ساليس عبد الصمد، جوردان أيو.

الهجوم: أندري أيو، إناكي ويليامز.
 

فيما يخوض منتخب كوريا الجنوبية بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كيم سيونج-جيو.

الدفاع: كيم جين-سو، كيم يونج-جون، كيم مين-جاي، كيم موون-هاون.

الوسط: لي جاي-سونج، هوانج إن-بيوم، جونج وو-يونج.

الهجوم: سون هيونج-مين، هوانج أوي-جو، نا سانج-هو.

جو سونج كوريا هدف
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