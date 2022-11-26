بث مباشر.. مشاهدة مباراة السعودية وبولندا في كأس العالم قطر ٢٠٢٢

السبت 26/نوفمبر/2022 - 01:55 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة السعودية وبولندا في الجولة الثانية لبطولة كأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢ وكان المنتخب العربي السعودي استطاع تحقيق انتصارا رائعا على المنتخب الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف واحد ويتطلع جمهور السعودية والوطن العربي لمواصلة منتخب الخضر عروضه الرائعة في كأس العالم والتأهل لدور ال١٦.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة السعودية وبولندا في كأس العالم

وتقام مباراة السعودية ضد بولندا بث مباشر في كأس العالم 2022 في تمام الساعة الثالثة مساءاليوم السبت بتوقيت القاهرة، شاهد مباراة السعودية وبولندا، التي تُذاع على الهواء مباشرة، اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة في مرحلة المجموعات من مونديال قطر التاريخي 2022، على استاد مونديال المدينة التعليمية بالدوحة قطر.

يدخل المنتخب السعودي المباراة متصدرًا ترتيب مجموعته برصيد ثلاث نقاط بعدما نجح في الفوز على المنتخب الارجنتيني بهدفين مقابل هدف في المباراة الاولي بينما يدخل المنتخب البولندي المباراة متقاسمًا ترتيب المركز الثاني في المجموعة مع المنتخب المكسيكي بعدما انتهت مباراة الجولة الاولي بينهما بالتعادل السلبي.

ويخوض منتخب السعودية مباراة اليوم ضد بولندا وتنقل بث مباشر بتشكيل مكون من محمد العويس في حراسة المرمي سعود عبدالحمدي، حسن تمبكتي، على البولايحي، محمد البريك.في خط الدفاع

عبدالله المالكي، فارس البريكان، نواف العبيد، محمد كنو، سالم الدوسري في خط الوسط

صالح الشهري في خط الهجوم.

مشاهدة بث مباشر لمباراة السعودية وبولندا في كأس العالم قطر ٢٠٢٢