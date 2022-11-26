بث مباشر.. مشاهدة مباراة تونس وأستراليا في كأس العالم 2022

السبت 26/نوفمبر/2022 - 11:11 ص

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة منتخب تونس ضد أستراليا ضمن منافسات المجموعة الرابعة لمنافسات كأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢ وينتظر عشاق الكرة العربية البث المباشر لمباراة تونس والسعودية بعدما قدم المنتخب العربي أداء مميز في مباراة الجولة الأولى ضد الدنمارك وخرج بالتعادل السلبي ليحصل على نقطة.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة تونس وأستراليا في كأس العالم ٢٠٢٢

وتبدأ المباراة في تمام الساعة ١٢ ظهر اليوم السبت بتوقيت القاهرة ونقدم بث مباشر لمباراة تونس وأستراليا ويسعى نسور قرطاج اليوم لتحقيق الفوز أملا في تجاوز الدور الأول خاصة وأن التغلب على منتخب أستراليا اليوم وتحقيق النقاط الثلاثة يجعل المنتخب التونسي يصل للنقطة الرابعة قبل المواجهه الأصعب ضد المنتخب الفرنسي في نهاية منافسات المجموعة الرابعة.

وتأمل المنتخبات العربية في كأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢ تحقيق أفضل نتائج في تاريخ مشاركاتها في البطولة معتمدة على الدعم الجماهيري العربي وسيعول منتخب تونس على الدعم الجماهيري الذي يفترض أن يتلقيه على ملعب الجنوب اليوم وتنقل البوابة نيوز بث مباشر لمباراة تونس وأستراليا ويأمل لاعبي هذا الجيل في تحقيق إنجاز فريد للكرة التونسية التي فشلت في العبور من مرحلة المجموعات في أخر 4 مشاركات لها، واصبح بإمكان المتابع العربي مشاهدة ماتش تونس واستراليا اليوم على قناة BEIN SPORT HD بتعليق رؤوف خليف.