برلماني: تقرير البرلمان الأوروبي مأجور ومشبوه وتدخل سافر بالشئون المصرية

الجمعة 25/نوفمبر/2022 - 09:07 م

وصف النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، التقرير الصادر من البرلمان الأوربي عن حالة حقوق الإنسان في مصر بالمغرض والذي يعد تدخل سافر في الشئون الداخلية لمصر، مؤكدا أنه للأسف اعتمد البرلمان الأوربي على منظمات وكيانات مأجورة ومشبوه ولها أهداف عدائية مع مصر .

وقال أبو عايشة فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، إن تقرير البرلمان الأوربي حمل العديد من الأكاذيب والإدعاءات المغرضة التي لا تستند إلى دليل، وإنما مجرد أحاديث مرسلة لا تعتمد على دليل حقيقي، مشيرا إلى أن الدولة المصرية لا تعير لمثل هذه التقارير المشبوه اي اعتبار، فهناك طفرة حقيقية في مصر في كافة المستويات والتي تخدم بشكل كبير حقوق الإنسان في مصر.

وأكد النائب عيده أبو عايشة" أن الدولة المصرية تقوم بحماية حقوق الإنسان بشكل كبير، وعملت على إزالة العشوائيات ومعالجة الأمراض المستعصية والمتوطنة في مصر وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، مؤكدا أن البرلمان الأوربي لديه ازدواجية في رؤية الأمور تعبر عن جهل حقيقي بالواقع المصري.

وأشار عضو مجلس الشيوخ" إلى أن البرلمان الأوربي لم يتحدث عن الانتهاكات التي تحدث للاجئين العرب في الدول الأوربية، والذي يقدر عددهم بأكثر من 10 ملايين لاجئ في الوقت الذي توفر مصر لملايين اللاجئين حياة كريمة ويعيشون جنب إلى جنب مع أبناء الشعب المصري، .