الذهب يرتفع للمرة الثانية وعيار 21 يسجل 1430

الجمعة 25/نوفمبر/2022 - 02:04 م

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، للمرة الثانية حيث سجل جرام الذهب عيار 21، 1439 جنيها، في حين تراجعت الأوقية لمستوى 1752 دولارًا.



سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1430 جنيه.

جرام الذهب عيار 24 سجل 1630 جنيه.

جرام الذهب عيار 18 سجل 1230 جنيه.

جرام الذهب عيار 14 سجل 955 جنيه.

الجنيه الذهب سجل نحو 11445 جنيه.

وقال أمير رزق، خبير المشغولات الذهبية، إن جميع تصنيفات الذهب وصلت إلى مستويات قياسية ، فتراوحت قيم الارتفاع في عيار 24 قيراطًا 80 جنيه مسجلا 1630 جنيها، مقارنة بالسعر الصباحي قرب 1600 جنيها.

ويؤكد رزق خلال تصريح خاص للبوابة نيوز: “لا تزال أسعار الذهب ترتفع، مدعومة بقيمة الأوقية العالمية، والتي يمكن أن تصل ضمن المبلغ المرتجع بالقرب من حاجز 1800 دولار.