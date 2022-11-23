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الأربعاء 23 نوفمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

يواصل الصعود.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022

سعر الدولار
سعر الدولار
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صعد سعر الدولار في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022، المسائية في القطاع المصرفي بمقدار قرش، حيث سجل أعلى سعر له في البنك المركزي  ، 24.60 جنيهًا للبيع، ونحو  مستوى 24.56 جنيهًا للشراء فى البنك العربي للاستثمار .

 

وسجل أقل أسعار للدولار نهاية تعاملات الأربعاء في بنوك الأهلي المصري – بنك مصر عند مستوى 24.48 جنيهًا للشراء، و24.53 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم الأربعاء في السوق المصرفي 

 

أسعار الدولار في البنك المركزي المصري:

24.51 جنيه للشراء، 24.60 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري:

24.48 جنيه للشراء، 24.53 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك مصر:

24.48 جنيه للشراء، 24.53 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الإسكندرية:

24.51 جنيه للشراء، 24.58 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك التجاري الدولىي:

24.50 جنيه للشراء، 24.56 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

24.54 جنيه للشراء، 24.56 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

24.53 جنيه للشراء، 24.58 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك QNB الأهلي:

24.48 جنيه للشراء، 24.58 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الكويت الوطني:

24.53 جنيه للشراء. 24.59 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:

24.48 جنيه للشراء، 24.58 جنيه للبيع.

الدولار سجل أعلى الاستثمار الاهلي المصري نهاية تعاملات الأربعاء