يواصل الصعود.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022

صعد سعر الدولار في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022، المسائية في القطاع المصرفي بمقدار قرش، حيث سجل أعلى سعر له في البنك المركزي ، 24.60 جنيهًا للبيع، ونحو مستوى 24.56 جنيهًا للشراء فى البنك العربي للاستثمار .
وسجل أقل أسعار للدولار نهاية تعاملات الأربعاء في بنوك الأهلي المصري – بنك مصر عند مستوى 24.48 جنيهًا للشراء، و24.53 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار اليوم الأربعاء في السوق المصرفي
أسعار الدولار في البنك المركزي المصري:
24.51 جنيه للشراء، 24.60 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري:
24.48 جنيه للشراء، 24.53 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في بنك مصر:
24.48 جنيه للشراء، 24.53 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في بنك الإسكندرية:
24.51 جنيه للشراء، 24.58 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في البنك التجاري الدولىي:
24.50 جنيه للشراء، 24.56 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:
24.54 جنيه للشراء، 24.56 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في بنك فيصل الإسلامي:
24.53 جنيه للشراء، 24.58 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في بنك QNB الأهلي:
24.48 جنيه للشراء، 24.58 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في بنك الكويت الوطني:
24.53 جنيه للشراء. 24.59 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:
24.48 جنيه للشراء، 24.58 جنيه للبيع.