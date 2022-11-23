يواصل الصعود.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022

الأربعاء 23/نوفمبر/2022 - 05:24 م

صعد سعر الدولار في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022، المسائية في القطاع المصرفي بمقدار قرش، حيث سجل أعلى سعر له في البنك المركزي ، 24.60 جنيهًا للبيع، ونحو مستوى 24.56 جنيهًا للشراء فى البنك العربي للاستثمار .

وسجل أقل أسعار للدولار نهاية تعاملات الأربعاء في بنوك الأهلي المصري – بنك مصر عند مستوى 24.48 جنيهًا للشراء، و24.53 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم الأربعاء في السوق المصرفي

أسعار الدولار في البنك المركزي المصري:

24.51 جنيه للشراء، 24.60 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري:

24.48 جنيه للشراء، 24.53 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك مصر:

24.48 جنيه للشراء، 24.53 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الإسكندرية:

24.51 جنيه للشراء، 24.58 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك التجاري الدولىي:

24.50 جنيه للشراء، 24.56 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

24.54 جنيه للشراء، 24.56 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

24.53 جنيه للشراء، 24.58 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك QNB الأهلي:

24.48 جنيه للشراء، 24.58 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الكويت الوطني:

24.53 جنيه للشراء. 24.59 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:

24.48 جنيه للشراء، 24.58 جنيه للبيع.