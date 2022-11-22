الدولار يتراجع عالميا بشكل مفاجئ.. وهذا سعره مقابل الجنيه في البنوك

الثلاثاء 22/نوفمبر/2022 - 09:10 ص

تراجعت العملة الأمريكية بشكل مفاجئ خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بعدما تعافى سعر الدولار من أدنى مستوى له منذ شهور على المستوى العالمي.

وهبط الدولار اليوم بنسبة تزيد على 0.15 %، وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXZ)، والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية.

وتراجعت العملة الأقوى عالميا بحسب مؤشر الدولار أمام باقي العملات لتسجل 107.550 فيما قد تخطى 114 نقطة في سبتمبر الماضي بحسب "وول ستريت جورنال".

وسجلت عقود مؤشر الدولار 107.550 نقطة من مستوى افتتاح التعاملات عند 107.713، فيما وصلت إلى أعلى نقطة خلال التعاملات عند 107.602 نقطة.

وعلي الصعيد المحلي فقد سجّل سعر الدولار استقرار أمام الجنيه المصري، في معظم البنوك العاملة في السوق المصرية، وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 24.47 جنيه للشراء و24.54 جنيه للبيع بحسب آخر ما أعلن البنك المركزي المصري، صباح اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022.