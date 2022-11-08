أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022

الثلاثاء 08/نوفمبر/2022 - 08:14 ص

استقرت اسعار الدولار الامريكي أمام الجنيه، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 8 نوفمبر 2022؛ ويأتي ذلك بعد أن زاد سعر الدولار بقيمة 5 قروش في اليومين الماضيين، على مستوي 38 بنكا حكوميا وخاصا عاملا بالسوق المصرية.

وسجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 24,18 جنيه للشراء و 24.28 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي CIB.

فيما بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 24,3 جنيه للشراء و 24.35 جنيه للبيع في بنكي الاستثمار العربي، المصري لتنمية الصادرات.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.2 جنيه للشراء و 24.3 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المصري، البركة، مصر".

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 24,25 جنيه للشراء و 24,35 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، فيصل الإسلامي، الأهلي المتحد، الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، HSBC، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، المشرق، الإمارات دبي الوطني، الإسكندرية، بلوم، كريدي أجريكول".

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.29 جنيه للشراء و 24,35 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.