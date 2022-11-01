نايل سات تنفى وقف بث قنوات على أقمارها

الثلاثاء 01/نوفمبر/2022 - 01:19 م

أعلنت إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" عدم صحة ما تم نشره من أخبار حول إيقاف بث عدد كبير من القنوات الفضائية على أقمارها الصناعية.

كما أكدت إدارة الشركة أنه لا توجد بينها وبين هذه القنوات المشار إليها أية تعاقدات أو علاقات،

وأوضحت إدارة نايل سات، أن هذه القنوات كان يتم بثها من خلال أقمار أخرى فى نفس الموقع المدارى.

كما أكدت شركة النايل سات أنه فى حالة اتخاذ أى قرار خاص بإيقاف بث أى قنوات فإنه سوف يتم إعلان ذلك بشكل مباشر مسبقًا قبل إيقاف البث.

وكان تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قائمة بعدد من القنوات الفضائية التي تم وقفها.