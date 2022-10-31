كفرالشيخ ضمن قائمة أفضل 400 جامعة عالميا في تصنيف التايمز البريطاني

الإثنين 31/أكتوبر/2022 - 04:39 م

أعلن رئيس الجامعة الدكتور عبد الرازق دسوقي ، تحقيق الجامعة مراكز متقدمة في تصنيف التايمز البريطاني للجامعات وفقًا للموضوعات لعام 2022 وظهرت الجامعة ضمن أفضل 400 جامعة في مجال الفيزياء واحتلت المركز 301- 400 عالميا والأول محليا مع جامعة بنها وبني سويف من ضمن 22 جامعة مصرية ظهرت بهذا التصنيف، واحتلت المركز 301- 400 عالميا والثاتي محليا مع جامعة بني سويف والفيوم المنيا والزقازيق من ضمن 25 جامعة مصرية ظهرت بهذا التصنيف في مجال الهندسة، واحتلت المركز 301- 400 عالميا والمركز الثاني محليا قي مجال علوم الحياة، واحتلت المركز 501- 600 عالميا والمركز الثالث محليا في مجال العلوم الطبية الإكلينيكية والعلوم الصحيةClinical and Health .

أوضح الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة، أن هذا التصنيف التايمز البريطاني يعد واحدا من أفضل التصنيفات العالمية ويعتمد على مؤشرات رئيسية بها عدد من المعايير الفرعية التفصيلية تشمل مجالات: التعليم "البيئة التعليمية"، والبحث العلمي "حجم الأبحاث المنشورة والدخل من البحث العلمي والسمعة"، والاستشهادات "تأثير البحث"، والعلاقات الدولية " أعضاء هيئة التدريس والطلاب والبحوث"، ودخل الصناعة" نقل المعرفة من الابتكارات وبراءات الاختراع".

وأشاد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة بالإنجاز الذي حققته الجامعة وتقدمها بالتصنيف التايمز البريطاني العالمي للتخصصات 2023م "مؤكداً اهتمام الجامعة بتطوير منظومة البحث العلمي ودعم الباحثين بالإمكانيات اللازمة لزيادة عدد الأبحاث والمشاركة الدولية لتحقيق مراكز متقدمة بالتصنيفات الدولية بمختلف التخصصات التي يتم إدراجها بكل تصنيف.

وأكد أن هذا التصنيف يعد اعترافًا دوليا قويا بتطور الجامعة في التعليم والبحث العلمي مشيرًا إلى أن التصنيفات الدولية تساهم بشكل كبير في تحسين السمعة الدولية للجامعة بصفة خاصة ولمصر بصفة عامة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

كما أكد رئيس جامعة كفرالشيخ على تعظيم الاستفادة من الأجهزة العلمية بالكليات والمعامل المركزية بالجامعة لتشجيع البحث العلمي التطبيقي والنشر العلمي الدولي والتقدم للمشروعات التنافسية محليا ودوليا واستيفاء متطلبات التصنيفات الدولية.

وأضاف دسوقي أن التقدم الذي أحرزته الجامعة في التصنيفات الدولية هو نتاج جهود لإدارة الجامعة، ووجه الشكر إلى القيادات الأكاديمية بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والعاملين والقائمين على التصنيف.