أحمد وفيق ينضم إلى فريق عمل مسلسل "سر السلطان"

الأحد 30/أكتوبر/2022 - 07:59 م

يخوض الفنان أحمد وفيق تجربة درامية جديدة ومختلفة خلال مسلسل "سر السلطان" والمستوحى من رواية "سره باتع" للأديب يوسف إدريس والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، و بدأ تصوير مشاهده منذ أيام .

ونشر الفنان أحمد وفيق تدوينة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ، قال فيها : بسم الله توكلنا علي الله أكشن ، مسلسل “سر السلطان” رمضان 2023" .

تديونة أحمد وفيق

يذكر آخر أعمال الفنان أحمد وفيق في الماراثون الرمضاني 2022مسلسل" وجوه"مع الفنانة حنان مطاوع ،محمود عبد المغني ،وعابد عناني وعدد آخر من النجوم ،مسلسل وجوه من بطولة حنان مطاوع ومحمود عبد المغني وعابد عناني وأحمد وفيق ومن تأليف محمد علي إبراهيم ومن إخراج معتز حسام.