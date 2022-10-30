الاتحاد الأوروبي: حظر بيع سيارات وشاحنات تعمل بالغاز بحلول 2035

الأحد 30/أكتوبر/2022 - 11:43 ص

وافق المشرعون الأوروبيون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة على خطة لحظر بيع السيارات والشاحنات التي تعمل بالغاز بشكل فعال بحلول عام 2035.

واتفقا على الموافقة على تعديل أهداف المفوضية الأوروبية لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لسيارات الركاب والمركبات الخفيفة.

يهدف اقتراح اللجنة ، الذي صوت أعضاء البرلمان الأوروبي لصالحه في يونيو ، إلى تقليل الانبعاثات من السيارات الجديدة في هذه الفئات بنسبة 100٪ في غضون 13 عامًا.

تشير Engadget إلى أنها لن تكون قادرة على القيام بذلك ما لم تتوقف عن بيع سيارات البنزين وتبيع فقط نماذج خالية من الانبعاثات.

قال كبير مفاوضي البرلمان الأوروبي جان هيتيما:

"ستصبح المركبات عديمة الانبعاثات أرخص للوفاء بالطلب وأقل تكلفة للقيادة بالنسبة للمستهلكين. ويسعدنا دعم هدف 100٪ وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق تغير المناخ: الحفاظ على الحياد وجعل القيادة النظيفة ميسورة التكلفة بحلول عام 2050."

بموجب الاتفاقية ، يجب أن تمتثل السيارات الجديدة اعتبارًا من عام 2030 فصاعدًا أيضًا لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 55٪ مقارنة بمستويات عام 2021.

يجب أن تمتثل الشاحنات للتخفيض بنسبة 50٪. علاوة على ذلك ، تنص الاتفاقية على وجوب إنفاق أموال الاتحاد الأوروبي الحالية على الانتقال إلى مركبات عديمة الانبعاثات في المستقبل والتقنيات ذات الصلة.

وتلتزم اللجنة أيضًا بنشر تقرير كل سنتين يوضح بالتفصيل التقدم الذي أحرزته المنطقة نحو التنقل عديم الانبعاثات بدءًا من عام 2025.

لم تتم الموافقة على الاتفاقية من قبل البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي قبل أن تصبح رسمية ، ويمكن إجراء التغييرات قبل ذلك.

سيصوغ الاتحاد الأوروبي مقترحات بشأن كيفية بيع السيارات المحايدة لثاني أكسيد الكربون بعد عام 2035 ، وفقًا لرويترز.

ومع ذلك ، كان صانعو السيارات يستعدون للتحول إلى المركبات عديمة الانبعاثات لبعض الوقت الآن حيث تتبنى الحكومات في جميع أنحاء العالم تشريعات لمكافحة تغير المناخ.

أعلنت شركة فورد العام الماضي أنها ستصبح كهربائية بالكامل لسياراتها الاستهلاكية بحلول عام 2030 ، وتهدف جنرال موتورز إلى القضاء على الانبعاثات من جميع المركبات الصغيرة بحلول عام 2035.