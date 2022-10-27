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الجمعة 28 أكتوبر 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

مستشار النمسا: الإمارات شريك استراتيجي مهم لبلادنا

مستشار النمسا كارل
مستشار النمسا كارل نيهمر
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أكد مستشار النمسا كارل نيهمر، اليوم الخميس، أن الإمارات العربية المتحدة شريك استراتيجي مهم للنمسا.

وقال نيهمر في بيان للمستشارية النمساوية اليوم إن "البيان المشترك الإماراتي النمساوي، هو بيان مهم وعلامة فارقة للحد من الاعتماد على الغاز الروسي وزيادة أمن إمدادات الطاقة".

وأعرب نيهمر بحسب البيان عن سعادته لتلقى النمسا شحنة من الغاز السائل من الإمارات العربية المتحدة في الشتاء المقبل.

يشار إلى أن المستشار النمساوي كارل نيهمر، بدأ أمس زيارة إلى أبوظبي على رأس وفد يضم وزيرة الطاقة ليونور جويسلر، ووزير المالية ماجنوس برونر، وقيادات في شركة النفط والغاز الوطنية "او ام في".

النمسا كارل نيهمر الامارات