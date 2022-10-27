عمرو سعد ينتهي من تصوير The Goat

الخميس 27/أكتوبر/2022 - 12:04 ص

انتهى الفنان عمرو سعد، من تصوير مشاهده في فيلمه العالمي الأول The Goat، وذلك بصحراء سيوة، ومن المُقرر طرحه في مصر وعدد كبير من الدول حول العالم.

ويُشارك في بطولة الفيلم The Goat، الفنانة الأمريكية ميرا سورفينو، وهو من تأليف وإخراج إيلاريا بوريللي، والعمل إنتاج مشترك بين فرنسا وإيطاليا وأمريكا ومصر.

ويناقش الفيلم العديد من القضايا المجتمعية الهامة، لعل أبرزها زواج القاصرات، وفضح شركات بيع المياه المعدنية المغشوشة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي، حول هروب فتاة، بعد إجبارها على الزواج القسري، إذ تهرب إلى الصحراء، في رحلة امتدت طوال 7 أيام، بواسطة ماعز، وذلك من أجل إنقاذ نبع المياه الوحيد في قريتها من شركة كندية معتددة الجنسيات.

ويعد هذا العمل هو الأول للفنان عمرو سعد، في السينما العالمية، وكذلك تجربته الأولى مع الفنانة الأمريكية ميرا سورفينو، الحائزة علي جائزة الأوسكار وجولدن جلوب كأفضل ممثلة مساعدة.

وتواصل المخرجة إيلاريا بوريللي، حالياً العمل على مراحل المكساج، للانتهاء منه مبكراً، تمهيدًا لعرضه في أحد المهرجانات السينمائية العالمية.