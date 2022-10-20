انطلاق مبادرة "COP27 by Bike" يوم السبت من القاهرة إلى شرم الشيخ

الخميس 20/أكتوبر/2022 - 08:06 م

يشهد يوم السبت، 22 أكتوبر، انطلاق مبادرة COP27 by Bike لتغطي مسافة 655 كيلومترًا من القاهرة إلى شرم الشيخ.

تأتي هذه المبادرة قبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، والذي سيعقد هذا العام في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر في مركز مؤتمرات شرم الشيخ.

وسيقطع يوسف أحمد، صاحب المبادرة، والمنظمون المشاركون معه جلال زكري والسفير محمد عليوة وولفجانج هوهمان المسافة على دراجات في غضون ستة أيام، مع وصول متوقع إلى شرم الشيخ في 27 أكتوبر.

تتمثل الأهداف الرئيسية للجولة في زيادة الوعي حول موضوعات ذات صلة بالبيئة، من خلال تأكيد الرسائل الرئيسية الآتية:

• لا ترمي القمامة

• كن فعالا

• تقدير موارد كوكبنا

و في هذه المناسبة أكد سفير ألمانيا بالقاهرة/ فرانك هارتمان، أن فكرة هذه المبادرة تتمثل في إرسال إشارة، قبل المؤتمر الكبير حول المناخ، إلى أن المناخ وحماية البيئة ليستا موضوعات للحكومات فحسب، بل يجب تناولها من قبل الناس. في بلد مثل مصر وفي كل مكان آخر، يجب على كل واحد منا التفكير في توفير المياه والطاقة واستخدام وسائل نقل بديلة صديقة للبيئة. نريد المساهمة في ذلك وإظهار كيف يمكن للناس - ليس فقط من مصر وألمانيا - العمل معًا للوفاء بنصيبهم كمواطنين والمساهمة في حماية المناخ ".

يتم دعم مبادرة COP27 by Bike من قبل السفارة الألمانية في القاهرة، وزارة الخارجية المصرية، مرسيدس مصر، الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة في مصر، المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة في الإمارات العربية المتحدة طيران الإمارات وNS Crossing وK8 Media وFrankfurt Main Finance e.V. وFIC Frankfurt International.

