استقرار أسعار الذهب فى نهاية تعاملات الجلسة المسائية اليوم

الخميس 20/أكتوبر/2022 - 05:52 م

سجل سعر الذهب استقرارا ملحوظا خلال تعاملات الجلسة المسائية، اليوم الخميس، حيث سجل عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر مستوي 1110 جنيهات للجرام.

وسجل عيار 18 سجل 950 جنيها، وعيار 21 سجل 1110 جنيهات، كما وصل سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 1270 جنيها، ووصل سعر الجنية الذهب إلى 8810 جنيهات.



وتراجعت أسعار الذهب عالميًا أمس مع اكتساب الدولار بعض القوة، في حين ضغط التزام الفدرالي الأميركي بتشديد سياسته النقدية أيضا على جاذبية المعدن الثمين الذي لا يدر عائدا.



وبحلول الساعة 0317 بتوقيت جرينتش أمس، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1650.02 دولار للأونصة في حين استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1654.80 دولار، وارتفع مؤشر الدولار 0.1%، بعد أن نزل إلى أدنى مستوى له منذ السادس من أكتوبر الأول الثلاثاء 18 أكتوبر.