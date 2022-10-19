بورصة تونس تغلق على ارتفاع

الأربعاء 19/أكتوبر/2022 - 03:50 ص

أغلق المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات, على ارتفاع طفيف بنسبة 0.05%، ليصل عند 8126.8 نقطة.

وبلغ حجم الأموال المتداولة 7ر2 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 23 شركة مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم 21 أخرى، واستمرار أسهم 18 شركة على ثبات.