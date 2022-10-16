كشف ملابسات اتهام شيرين لشقيقها باحتجازها داخل مستشفى بالنزهة

الأحد 16/أكتوبر/2022 - 11:38 ص

كشفت تحريات رجال مباحث القاهرة في واقعة اتهام الفنانة شيرين عبد الوهاب لشقيقها باحتجازها داخل بالنزهة أن شيرين تخضع للعلاج داخل المستشفى.

وأضافت التحريات أن الفنانة شيرين طلبت الخروج ليلة أمس من المستشفى ولكن تم منعها فقامت بالاتصال بمحاميها وقام بطلب النجدة لها.

وتابعت التحريات أنه تم تحرير محضر إثبات حالة واتهام شقيقها بحجزها داخل المستشفى على غير رغبتها.

حمل المحضر رقم 12436 لسنة 2022، إداري النزهة.

وكان المحامي ياسر قنطوش دفاع الفنانة شيرين عبد الوهاب تقدم بتنازل رسمي أمام النيابة العامة عن القضايا المرفوعة من موكلته ضد طليقها المطرب حسام حبيب.